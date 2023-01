Adán Augusto López: "La SEP no puede cancelar el título de Yasmín Esquivel"

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, informó que la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no está facultada para cancelar el título de la ministra Yasmín Esquivel por lo que le pide a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no evadir su responsabilidad en este caso.

En la conferencia de prensa matutina y sin la presencia de Leticia Ramírez, titular de la SEP, López Hernández dijo se requiere una resolución judicial o una inhabilitación para cancelar dicho lo que no ha cumplimentado la UNAM. Por ello, exhortó que se debe tener una resolución del Consejo Universitario y del Tribunal Universitario.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación refirió que el 12 de enero de este año la SEP recibió un oficio con número 3/2003/0011 firmado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, con un acta del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, sobre el supuesto presunto plagio de un trabajo de tesis profesional de la ministra Yasmín Esquivel.

Sigue el caso de Yasmín Esquivel.

“Es la resolución de ese comité y anexa también la opinión del abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México quien sostiene que no hay ninguna facultad, no está facultada ninguna autoridad Universitaria para emitir una resolución en el caso que nos ocupa y le pide a la Secretaría de Educación Pública que sea la Dirección General de Profesiones, quién cancele el título en cuestión”, explicó.

Este lunes la SEP enviará su respuesta formal

López Hernández dijo que la SEP enviará este lunes la respuesta formal a ese oficio en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún tipo.

“En todo caso lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México a instancias que en este caso deben de resolver el asunto que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario que se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector que no evada la responsabilidad que tiene sino que evitan ellos una resolución, básicamente eso es la información”, indicó.

AMLO: “No me reuní con Yasmín Esquivel”

“Es mentira”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que no se ha reunido con la ministra Yasmín Esquivel como se difundió la semana pasada. Enfatizó que la UNAM debe presentar una denuncia por el supuesto caso de plagio de la tesis de licenciatura.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, criticó la actitud que tomó la UNAM de mandar el caso a la Secretaría de Educación Pública (SEP), “da pena ajena”.

AMLO aclaró que no se ha reunido con Yasmín Esquivel.

-¿Sí éticamente es sostenible que la ministra Yasmín siga siendo parte del Poder Judicial de este país?, se le cuestionó en la Mañanera.

-Mire, hay una campaña, no solo por este caso, ya lo hemos hablando, es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país, y quieren regresar por sus reales tiene una campaña mediática, es decir con todo apoyo de los medios convencionales para atacarnos por cualquier situación.

El presidente afirmó que “corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra Yasmín, tiene la UNAM que presentar una denuncia, primero agotar las instancias internas y si hay constancia de que hubo plagio y que eso es motivo para anular el título profesional tiene que presentar la denuncia ante el Ministerio Público”.

Por ello, López Obrador arremetió contra la UNAM. “¿Cómo el rector manda el asunto a la SEP si la SEP no tiene facultad para anular un título solo si hay un mandamiento judicial? Así de sencillo, da pena ajena el que actúen así, y desde luego que hay una campaña en contra de la maestra Yasmín y en contra de nosotros, pero nosotros estamos acostumbrados al debate, no vamos a someternos y más si no hay argumentos”, argumentó. Utilizando una frase bíblica, dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

