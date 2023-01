Mexicali: localizan bicicleta de Diego Simonetta, el ciclista que recorre Latinoamérica

La policía de Mexicali en Baja California, localizó la bicicleta de Diego Simonetta, ciclista originario de Argentina que sufrió un robo reciente a su paso por la ciudad de Mexicali, las autoridades continúan la búsqueda del pasaporte y del remolque donde transportaba a Mole, su mascota.

Hasta el momento las investigaciones apuntan a un ladrón identificado que opera en la zona como el culpable de haber robado el transporte que el ciclista dejó en la vía pública.

"Sé que todavía están buscando mis pertenencias y a la espera de seguir teniendo buenas noticias para que esta felicidad sea completa” expresó el argentino Foto: Especial

Diego Simonetta agradeció el apoyo de las autoridades

“Me están demostrando que es el mejor lugar en el que me pudo haber pasado, la ayuda de la gente es impresionante. Si no me hubiera pasado en Mexicali me hubiera pasado este hecho desafortunado en otro lado, no sé si hubiera corrido con la misma suerte y con la movilidad que se movieron y se siguen moviendo. Sé que todavía están buscando mis pertenencias y a la espera de seguir teniendo buenas noticias para que esta felicidad sea completa”, expresó Diego Simonetta.

Pedro Ariel Mendívil, director de la Policía de Mexicali, indicó al personal operativo de patrullas a sumarse en la búsqueda e instruyó a los agentes el acompañamiento permanente.

DME