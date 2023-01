Adán Augusto López pide no colocar espectaculares con su imagen: "No son tiempos electorales"

En Veracruz, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López hizo un llamado a sus simpatizantes a no colocar espectaculares con su imagen para evitar problemas o sanciones con las autoridades electorales.

En breve entrevista afuera del Café La Parroquia, donde sostendrá un desayuno con el gobernador Cuitláhuac García y con integrantes de los poderes Legislativo y Judicial local, el secretario Adán Augusto López agradeció el apoyo a sus aspiraciones presidenciales, pero pidió no adelantarse a los tiempos del partido y electorales.

“Hicimos un deslinde hace dos o tres días que nos avisaron que estaban apareciendo los espectaculares, y desde luego que agradezco a quienes los han colocado, pero yo exhorto a que este tipo de ejercicios no se den”, afirmó.

Tiene una agenda para trabajar con el gobernador. FOTO: Especial.

Adán Augusto López aclaró que el diálogo ciudadano que sostendrá esta tarde en Veracruz con diversos sectores de la vida pública y privada no se trata de un acto de precampaña, sino de un acto de gobierno.

“Vamos a tener una reunión ahí con los sectores del estado para platicar de la gobernabilidad del país, hablar de la reforma electoral, y para escucharlos, es una especie de diálogo del gobierno federal con la ciudadanía, y es un ejercicio que hemos estado haciendo todos los estados”, indicó.

El secretario Adán Augusto López dijo que antes que sus aspiraciones presidenciales está el compromiso de trabajar por la consolidación de la Cuarta Transformación.

“Esto no es un asunto de campaña, es un asunto de gobierno federal (...) estoy ahora en esta tareas ya después vendrán otros tiempos, no son tiempos electorales, y segundo a uno lo avala su trabajo y que cuando uno piensa o antepone el ejercicio de su encargo no necesita coordinadores, yo trabajo institucionalmente”, señaló.

Sigue leyendo:

Adán Augusto López se reúne con Sergio Salomón Céspedes

AMLO reconoce la trayectoria y profesionalismo de Adán Augusto López