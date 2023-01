Enrique Vargas adelanta: PRI, PAN y PRD llegaron a un acuerdo para la alianza Va por México

Enrique Vargas del Villar dio por hecho la alianza “Va por México”, tras alcanzar un acuerdo para el 2023 y 2024, el cual será anunciado en las próximas horas por los partidos involucrados. Al acudir a la Legislatura local, aseguró que en las negociaciones debieron definir la alianza, pero también el gobierno de coalición, que es la diferencia con Morena y sus aliados.

Aseguró que en las próximas horas darán a conocer a detalle el proyecto electoral alcanzado entre PRI, PAN y PRD para la elección del 4 de junio, aunque cada uno tendrá su proceso de selección de candidatura y en su caso no hay necesidad de que haga un registro.

“En las próximas horas ya les estaremos anunciando cómo es el acuerdo 23 y 24, y antes del sábado estaremos ya registrando ya la alianza”, subrayó.

“Es un trabajo de muchas horas: un gobierno de coalición, hay que dejarlo muy claro Morena va en una alianza, nosotros en un gobierno de coalición”.

No descartan sumar a otro partido a la fórmula política. FOTO: Archivo.

Cabe recordar que el 14 de enero vence el plazo para registrar ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la coalición o candidatura común. Vargas del Villar aclaró que en las mesas técnicas debieron ser generosos por el bien del Estado de México y no permitir la llegada de Morena, pues es la entidad más importante del país y la cual deberán cuidar en los próximos 20 años.

El PRI, PAN y PRD iniciaron negociaciones formalmente desde noviembre

“Hay un bien mayor que es que no llegue Morena; y la segunda que es preparar al Estado de México por los próximos 20 años, el Estado de México es el estado más importante del país y es por eso que debemos ponernos de acuerdo, tenemos que ser generosos por el bien del Estado de México”, indicó.

Vargas del Villar no descartó que se sume otro partido, en referencia a Nueva Alianza, pues también se afina esa posibilidad. Aclaró que a diferencia de Morena, no les corre prisa y restó importancia que hayan presentado ya a su equipo de precampaña y campaña. Además, cuestionó las conferencias que han dado y la reciente impugnación por espectaculares, que, aseguró, tiene la intención de desviar la atención de lo que ocurre en el país. El anuncio de la alianza “Va por México” no se descarta que se vaya a dar en la Ciudad de México en las próximas horas.

