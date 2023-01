Emiliano Citlali se convirtió en la primera persona no binaria registrada en Tabasco

Emiliano Citlalli Cruz Alvarado, de 17 años, es la primera persona en Tabasco en obtener un acta de nacimiento que certifica su género no binario. De esta manera, la entidad se convierte en el segundo estado de México en dar este histórico paso. Emiliano Citlalli consiguió el documento oficial luego de que en agosto del año pasado promovió un amparo para que se rectificara su acta de nacimiento: "Me siento muy feliz de poder recibir mi acta rectificada, ha sido una lucha ardua", dijo.

Cruz Alvarado, de 17 años de edad, es originario del municipio de Centro y es la segunda persona en México en conseguir un acta de nacimiento que certifica su género no binario. Al recibir el documento oficial el joven dio un breve mensaje a medios de comunicación, donde detalló que lamenta que las autoridades violen los derechos humanos de la comunidad LGBT+ y dificulten el proceso para reconocer la identidad de género de personas trans.

En compañía de sus familiares, Emiliano Citlalli recibió su documento oficial. Foto: especial

“Al inicio no pensamos que esto fuera posible porque nunca se había hecho una rectificación de un acta a una persona no binaria trans y mucho menos menor de edad, ha sido un proceso al cual se le ha metido mucho empeño y a pesar de las trabas que llegaron a poner, pues se logró”, comentó Emiliano Citlalli tras recibir su documento oficial. Cabe mencionar que el acta de nacimiento solo cambia el género y el nombre, pero se respetan los apellidos y la fecha de nacimiento.

Por su parte, Alexandra Morales Martínez, reconocida activista de la Casa de las Muñecas Tiresias y México Igualitario, celebró que Emiliano Citlalli consiguiera cambiar su acta de nacimiento, ya que consolida el primer caso de identidad no binaria en Tabasco. No obstante, lamentó que aún existen otros 15 amparos en materia de identidad de género, los cuales involucran a personas trans.

Es la primera persona en conseguirlo en el estado. Foto: especial

La primera entidad en expedir un acta de nacimiento para una persona no binaria fue Guanajuato. El año pasado, el estado emitió, por primera vez en México, un acta de nacimiento a una persona con género no binario. Igualmente, Hidalgo reconoció, en noviembre de 2022, a personas no binarias.

