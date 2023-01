VIDEO: manifestantes cierran una ciudad en Colima y provocan mega caos vial

Habitantes del municipio de Tecomán, Colima, bloquearon este martes los accesos al municipio para protestar en contra de elementos de la Policía Estatal, pues afirman que han cometido abusos de autoridad.

“Señor presidente López Obrador, ya estamos hartos del abuso de autoridad de la Policía Estatal, secuestran gente, roban, extorsionan, violan y venden droga a menudo y la señora gobernadora no ha tomado cartas en el asunto a pesar de tantas quejas presentadas”.

“Estamos hartos de tanta impunidad, por favor visítenos al municipio de Tecomán, tenemos pruebas de esto, estamos hartos, no más impunidad”, se señaló en un desplegado difundido las primeras horas del día.

Los ciudadanos portaron carteles en donde exigieron la presencia de autoridades federales para dialogar, así como del presidente municipal Elías Lozano. “Golpeadores de mujeres”, “Estatal corruptos”, “Marinos, no se presten a andar con esos lacras”, “Señor presidente AMLO, la Policía Estatal vende droga a menudeo”, señalaron los manifestantes.

Los ciudadanos portaron carteles en donde exigieron la presencia de autoridades federales para dialogar

Entre los inconformes se encontraban algunas mujeres y menores de edad, uno de ellos ofreció su testimonio en el que señaló que en alguna ocasión fue subido a la fuerza a una patrulla por los elementos estatales y lo golpearon, sin que fuera justificada su detención.

“Han golpeado a las mujeres, han robado, venden droga, venden todo, a mí hace unos días me pararon porque se acababa de caer la placa de la moto, me paró un estatal y me dijo que me iba a recoger y le dije que éramos de un albergue y me dijo que no importaba, les tuve que dar una ‘mochada’”, narró otro de los inconformes.

Dicho bloqueo afectó de forma parcial la autopista Guadalajara-Manzanillo, donde hubo largas filas de automóviles y tractocamiones en espera para ingresar al municipio.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Héctor Alfredo Castillo Báez, acudió a Tecomán para atender a los inconformes a quienes invitó a la Casa de la Cultura donde se instaló una mesa para presentar sus denuncias, sin embargo de momento no se ha informado que se haya llegado a algún acuerdo para acabar con los cierres viales.

Sigue leyendo:

Colima: acribillan a un elemento de la Policía Estatal durante patrullaje

Colima: hallan muerto a médico reportado como desaparecido desde diciembre

En Colima dan 40 años de prisión a feminicida que atacó en 2020