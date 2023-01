Padres denuncian abuso a un niño de 4 años en un kínder de Venustiano Carranza

Los casos de abuso de cualquier tipo, hacia menores de edad son alarmantes debido a que las y los niños tienen una inocencia que es aprovechada por los agresores y así, puedan cometer ciertos actos y dañar gravemente a la víctima. Fue así como este martes por la mañana, un grupo de padres y madres de familia se reunieron al exterior del jardín de niños María Raquel Ferriz, localizado en la avenida Texcoco, colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza para protestar por un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad.

Con pancartas en las que se leía "Queremos respuesta", "Los niños no se tocan", "Escuelas seguras, niños seguros", los manifestantes exigieron a las autoridades del plantel atender la denuncia por el presunto abuso sexual del que fue víctima un niño de cuatro años en días pasados, quien además habría encontrado a dos personas teniendo relaciones sexuales al interior del kínder.

Padres y madres de familia se reunieron al exterior del kínder para manifestarse. | FOTO: Especial

De acuerdo con lo relatado por su mamá a Telediario, un día estaban viendo una película en familia, cuando el menor de edad hizo un comentario referente a los órganos sexuales de los actores, fue ahí cuando todos se mostraron desconcertados, pues no sabían dónde lo pudo haber escuchado o peor aún, quien se lo pudo haber dicho: "De hecho yo le preguntaba a mi hijo '¿dónde lo viste hijo? ¿en la casa, en algún video, en el teléfono?' y no me quería decir. Me refiere que vio a dos personas en el baño teniendo un acto sexual".

El indignante caso de abuso sexual

A propósito de lo que había ocurrido, la madre del menor recordó que hubo un día en que su hijo llegó con manchas de sangre en su ropa interior y al preguntarle qué había ocurrido, el menor reveló que lo habían tocado. Cabe destacar que lo relatado por la madre del menor ocurrió alrededor del pasado 15 de diciembre, momento en que decidió dar aviso a las autoridades y a la directora del plantel, quien le prometió dar seguimiento al caso, incluso revisarían las cámaras de seguridad, sin embargo no han habido avances en el caso.

El menor que fue abusado tiene 4 años de edad. | FOTO: Especial

Fue por esta razón que los padres y madres de familia decidieron realizar un bloqueo sobre la avenida Texcoco, en donde se encuentra en jardín de niño a fin de presionar a las autoridades para que actúen y minutos después de que inició la manifestación, se presentaron al lugar autoridades educativas, quienes se comprometieron a darle seguimiento al caso.

No es la primera vez que sucede algo así en el jardín de niños María Raquel Ferriz

Lo que también ha causado indignación es el hecho de que este no es el primer caso, pues las madres que acudieron a la protesta detallaron que hace aproximadamente un año ocurrió un abuso dentro del mismo kínder en contra de otro menor. Hasta el momento se desconoce si la persona que cometió el abuso contra el niño de cuatro años es un profesor o parte del personal de la escuela.

De acuerdo con lo referido por un familiar del menor de edad, las quejas fueron presentadas ante las autoridades cuando ocurrió el abuso, pero por un tema relacionado con las vacaciones administrativas, la denuncia no fue tomada en cuenta, sin embargo funcionarios del gobierno de la Ciudad de México se acercaron a la mamá del niño durante la protesta para asesorarla y así pueda proceder formalmente en contra quien resulte responsable.

