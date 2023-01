"No sabemos quién fue capaz de semejante cosa", señala primo de Tadeo

El pasado 9 de enero, pobladores de Chaparrosa, en Zacatecas bloquearon varias carreteras estatales y federales para exigir la aparición de Tadeo, un menor de seis años que fue secuestrado el 20 de diciembre de 2022, caso del que no han tenido apoyo del gobierno del estado.

El grupo de manifestantes, encabezados por familiares del menor señala que continuarán los bloqueos a las principales arterias del estado hasta que el gobierno agilice la búsqueda del menor.

Al respecto, Eduardo Núñez, primo de Tadeo Núñez Trejo, indicó que fue participe de la toma de las carreteras Zacatecas a Saltillo, la carretera de Zacatecas-Guadalajara, y Zacatecas-Aguascalientes, que fueron de los principales bloqueos, todo con el objetivo de que las autoridades cumplan sus demandas de encontrar con vida al menor.

En entrevista con Sofía García para República H, Eduardo Núñez señaló que de la camioneta encontrada dos días después de la desaparición de Tadeo, las autoridades no tienen ningún registro de su procedencia o de a quien pertenezca.

"Nos vamos a ir a bloquear allá a México si es necesario" Foto: Especial

Da la casualidad que el gobierno no sabe da quien pertenece y no saben de dónde vienen la camioneta, no saben nada de la camioneta que se encontró.

Somos agricultores

Eduardo Núñez señaló que todos los familiares de Tadeo se dedican a la agricultura y que nunca han tenido conflicto con nadie en la comunidad, por lo que no saben con qué fin pudieron sustraer al menor.

"Nos dedicamos a la agricultura, somos agricultores no nos metemos con nadie no teníamos pleito con nadie en concreto, no sabemos quién fue capaz de haber hecho semejante cosa".

Destacó además que, en caso de no tener respuesta de las autoridades estatales, podrían dirigirse a la Ciudad de México, para incluso, buscar la ayuda del presidente.

"Aquí el gobierno se hace tonto, los de la Fiscalía vienen, pero nada más vienen pasearse, no saben nada, por más que dicen que investigan, no hayan ninguna pista [...] una disculpa a todos los afectados, pero yo creo que solo así nos van a hacer caso, pero si nos dan, después de esto, una respuesta en uno o dos ´días, nos vamos a ir a bloquear allá a México si es necesario", comentó.

