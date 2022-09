Migrantes venezolanos piden "monedita" para poder cumplir el "sueño americano"

Un grupo de migrantes venezolanos integrado por 12 niños y 9 adultos fueron vistos este miércoles pidiendo apoyo a la sociedad para reunir dinero y cumplir el "sueño americano"; Jonathan Loreto explicó que ya iban a llegar a la frontera con Estados Unidos pero migración los regresó.

Mostrando un cartel de cartón que decía "Ayúdanos a llegar a nuestro destino, gracias”, los venezolanos caminaban entre carros pidiendo apoyo económico a los ciudadanos que pasan por avenidas principales de Tampico.

"Íbamos para Estados Unidos como una hora y 20 minutos y nos agarró Migración y nos regresó a este lugar y disculpen que esté en la calle pidiendo dinero porque eso es lo que estamos haciendo, somos una familia numerosa, en la cual hay 12 niños y 9 adultos”, señaló el extranjero.

El migrante comentó que se quedaron sin pasaje y sin alimento para los menores de edad, por eso están pidiendo una ayuda para comprar el pasaje y seguir su camino "llegamos ayer a este lugar, no conocíamos esta parte de México, vamos hacia Estados Unidos, vamos ilegal, por el sueño americano".

Aseguran que se quedaron sin dinero y sin alimento Foto: Especial

"Queremos un mejor futuro"

"Nosotros no estamos en esta travesía para hacernos millonarios, no, nosotros queremos un mejor futuro para nosotros porque en Venezuela es un país que está en una situación muy complicada, es muy difícil, porque un sueldo mínimo no te alcanza para comer un mes, no puedes comprar un par de zapatos y comer a la vez, o compras el par de zapatos para los niños o comes, pero no puedes hacer las dos cosas”, detalló el sudamericano.

El hombre joven refirió que por esa situación complicada económicamente decidieron salir de su país e incluso muchos de ellos vienen caminando para lograr el futuro que sus hijos necesitan.

Sacando cuentas el venezolano calculó que necesitan más o menos como tres mil pesos mexicanos para llegar a la frontera "y aquí estamos pidiendo una ayuda todo el día y quizás mañana, con lo que podamos recolectar avancemos un pueblito o dos y así seguiremos adelante, en cualquier techito para que no les caiga agüita a los niños ahí nos acomodamos”, explicó en entrevista.

