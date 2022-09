A cinco años del sismo del 7 de septiembre de 2017, Juchitán, Oaxaca, en ruinas

El 7 de septiembre de 2017, un sismo de 8.2 grados, el más fuerte en los últimos 100 años en México, cobró vidas humanas y dejó daños materiales que hasta la fecha son testigos mudos de la destrucción en el Istmo de Tehuantepec.

Juchitán de Zaragoza fue uno de los municipios de Oaxaca más golpeados; más de la mitad de la ciudad había colapsado.

De acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, 102 personas murieron en el sismo: 82 en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco. En Juchitán, algunas familias perdieron todo, y tras cinco años de aquella noche, no han podido reconstruir sus viviendas, ya que nunca les llegó el apoyo federal.

Mientras muestra el terreno baldío en el que estuvo su casa, Floralia Martínez Gallegos señala los espacios del dormitorio, la cocina, el baño, y que quedaron reducidos en escombros.

“El día del sismo pasaron, me dieron el folio, y me dieron como daño total; me tomaron fotos, pero hasta este momento no he recibido ni un apoyo, nada”, dijo Floralia, habitante de la séptima sección de esta ciudad.

La mayoría de las casas colapsadas eran de tejavana, con grandes espacios en que habitaban las familias zapotecas, que tuvieron que adaptarse a una arquitectura antisísmica.

Entre los edificios públicos en los que aún no concluye la reconstrucción, están el Palacio Municipal y la iglesia de San Vicente Ferrer; estas obras permanecen suspendidas.

“Ya van cinco años de la destrucción que hubo del terremoto, y no se ve mucho avance, entonces hacemos un llamado a estas personas”, indicó Benito Velasco, sacerdote de la parroquia de San Vicente Ferrer.

La Sección 22 de la CNTE señala que son 580 escuelas con daños y que hasta la fecha siguen sin reconstrucción. Algunas trabajan en espacios alternos, no cuentan con baños, bardas, incluso carecen de luz, pero aún así decidieron regresar al trabajo presencial.

