Procuradores de justicia no pueden realizar su trabajo debido a la presión preventiva oficiosa; asegura experto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso para el martes la continuación del debate sobre la prisión preventiva oficiosa, en la cual, el ministro Luis María Aguilar ha señalado que su propuesta no significa que las personas privadas de la libertad van a ser liberadas en automático.

Al respecto, el Doctor Francisco Vázquez Gómez-Bisogno, secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, señaló que la prisión preventiva oficiosa se basa en los delitos contenidos en la Constitución.

"El problema viene con la prisión preventiva oficiosa que es aquella que está establecida en nuestra constitución, Artículo 19, en donde hay un catálogo de delitos [...] el juez en automático tiene que determinar la prisión preventiva sin atender a circunstancias"

Modificación del Sistema de Justicia Penal

Acotó que este Sistema de Justicia Penal que desde 2008 se ha empezado a instrumentar se basa en la presunción de inocencia.

"El hecho de que hoy por hoy el catálogo de delitos respecto de la prisión preventiva oficiosa, no se analiza nada, la juez está obligado a determinarla, pues no hace otra cosa, sino que los ministerios públicos, el que los policías, que los peritos, que todos estos procuradores de justica a nivel tanto federal como estatal ´pues propiamente, digamos, que no tengan que hacer su trabajo de manera profesional y eficiente".

