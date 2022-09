¡A Hidalgo llegó la transformación!, Sheinbaum celebra a nuevo gobernador

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó este lunes al ahora Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, por su nuevo cargo como mandatario estatal. A través de un retuit, la mandataria capitalina celebró al nuevo gobernador estatal y envió un mensaje festejando que haya sido elegido un miembro del movimiento al que pertenece: "¡A Hidalgo llegó la transformación!", señaló.

Sus palabras fueron acompañadas desde las imágenes compartidas por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en cuya publicación se puede apreciar una fotografía de Menchaca, Delgado y Sheinbaum sonrientes. La fotografía fue captada por Delgado momentos antes de la toma de protesta de Menchaca Salazar como nuevo gobernador de Hidalgo, llevada a cabo este lunes donde aparecieron otros personajes del partido.

Adicionalmente, de estas palabras emitidas a través de Twitter, de manera presencial, Claudia Sheinbaum felicitó al Julio Menchaca Salazar por su nuevo cargo con un emotivo abrazo. Entre otros de los personajes destacados de Morena en el evento fueron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la senadora Olga Sánchez Cordero, el secretario de Relaciones Internacionales, Marcelo Ebrard, entre otros.

Sheinbaum asiste a toma de protesta del nuevo gobernador de Hidalgo

Claudia Seinbaum apareció sentada al centro de la toma de protesta del nuevo gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, junto a Mario Delgado y junto a otros actores reconocidos de Morena como los antes mencionados. El nuevo titular del gobierno de Hidalgo desempeñará su cargo de 2022 hasta el 2028 y llega a este mandato luego de que gobernara el PRI durante 93 años.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo y las leyes que de ellas emanen y desempeñar, leal y patrióticamente, el cargo del Gobernador del Estado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del Estado de Hidalgo, si así no lo hiciere que el pueblo me lo demanda”, indicó Julio Menchaca Salazar en su toma de protesta, donde prometió mantener los principios de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

