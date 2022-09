AMLO confirma el hackeo a Sedena y reconoce que estuvo en riesgo de sufrir un infarto

En la conferencia matutina de este viernes 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que sí hubo un hackeo y robo de archivos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Dijo que el ataque cibernético fue perpetrado por un grupo que podría operar desde el extranjero, ya que ha vulnerado también portales de ejércitos de otros países; mencionó que los hackers de "Guacamaya" aprovecharon que hay un ajuste al interior del sistema de información de la Sedena y fue cuando ingresaron.

"No es nacional (...) quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser una agencia o un grupo del extranjero, a no ser que sea nacional (pero) lo dudo, por eso el antecedente que ellos mismos sostienen, han hecho algo parecido en Guatemala Colombia Chile y El Salvador", detalló.

El presidente López Obrador reiteró que se trata de ciberdelincuentes profesionales que ingresan a los sistemas de información y roban; sin embargo, reiteró que los datos que estaban alojados en el servidor vulnerado son de dominio público: "todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado", reiteró al enfatizar que no tiene nada que esconder.

AMLO confirma traslado por riesgo de infarto

En este sentido, el mandatario dijo incluso el tema de su salud es algo que ya se conocía. Recordó que padece algunas afecciones y que a inicios de enero de este año, fue llevado de emergencia al hospital en un ambulancia aérea porque estuvo en riesgo de sufrir un infarto.

Detalló que, en efecto, a principios de este año un helicóptero de las Fuerzas Armadas fue a Palenque por él y lo trasladó al hospital porque estaba en riesgo de sufrir un infarto. Una vez que lo atendieron, los médicos le recomendaron someterse a un cateterismo.

"Si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron 'hay que hacerlo' (el cateterismo), en eso me dio COVID-19 y tuve que esperar a que acabara el COVID, fui al hospital y me hicieron el cateterismo. Lo demás de la tiroides, pues sí, cuando uno va con los médicos le hacen análisis de todo y pues pastillas para tiroides, la hipertensión", indicó.

Ahora, López Obrador aseguró que tiene un buen estado de salud y que sigue las indicaciones de los médicos. "Me siento bien y cuento con el apoyo de la gente, las vibras (...) No hay nada que no se sepa o que no se deba saber", afirmó.

SIGUE LEYENDO:

AMLO se reúne con Ross McInnes, presidente del Consejo de Administración de Safran