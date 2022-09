AMLO asegura que se pretendió generar rebelión en el Ejército

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que también se pretendió generar rebelión dentro del Ejército al señalar que se buscaba responsabilizar a 20 militares, cuando solo están presuntamente implicados cinco en el caso Ayotzinapa.

Recalcó que como en todos los casos hay intereses, pero se buscó “reventar la investigación hablando de más personas, en el caso por ejemplo de los militares responsabilizando a 20 cuando en la investigación son cinco, claro de alto grado”.

“Los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados, pero ¿por qué meten los 20? Pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a dar marcha atrás para no tocar a nadie. No, no, no, no. Cero corrupción, cero impunidad”, advirtió.

Defendió el trabajo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “es una gente íntegra y que tiene todo nuestro apoyo”.

El presidente defendió el trabajo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas

-¿Hay presión del Ejército?, se le cuestionó.

-No, eso también es parte de los rumores que difunden, las Fuerzas Armadas están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito, aseveró.

El titular del Ejecutivo federal dijo que se afecta a las instituciones si se encubre y no se dice la verdad, “entonces sí se presta al golpeteo a la institución, y se aprovechan todos, hasta los extranjeros quisieran que se tuviera fuerzas armadas debilitadas”.

Aclaró que no significa que salga de la cárcel Jesús Murillo Karam luego de que una juez federal concedió la suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso.

Se intentó dinamitar el caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que se intentó “dinamitar el proceso” de la Fiscalía General de la República (FGR) en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

Dijo que cuando se tuvo el informe de la comisión se presentó a la FGR la lista de los presuntos implicados.

“En muy poco tiempo se actuó, Cuando este informe llega a la Fiscalía como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al procurador (Jesús Murillo Karam) y estaba de por medio detener a militares”, argumentó.

Afirmó que por ese motivo el reclamo del fiscal Omar Gómez Trejo no fue tomado en cuenta, “él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas (encargado de la Comisión y subsecretario de Derechos Humanos), yo daba por hecho de que habían participado todo, entonces, no les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe, al fiscal que estaba por eso planteó lo de su renuncia”.

El presidente señaló que ya se trabajó con el informe de la comisión por lo que “costo algún trabajo conseguir las órdenes de aprehensión porque además estoy seguro que alguno de los detenidos estaban muy confiados de que no iba a haber acción”.

-Cuando dice costó, ¿se refiere a las 20 órdenes de aprehensión contra militares?, se le cuestionó.

-Sí, sí, sí, no estaban, no están en el informe las 20, por ejemplo, en el caso de los de los militares, no, no, no, yo puedo mostrarles el informe, son cinco militares y ahí están incluido, dijo.

Aclaró que son cinco militares y no 20. “En el informe son cinco militares, para más detalle, yo di la instrucción al secretario de la Defensa, por escrito, de que se cumpliera con lo que establecía el informe de la comisión, le dije al secretario que los cinco responsables debían de asumir su responsabilidad”, expresó.

El mandatario cuestionó de la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo

Durante la conferencia se le cuestionó de la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo y las quejas del abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, de que había una regresión en el caso y de la politización del caso que hizo el subsecretario Alejandro Encinas.

López Obrador dijo que son diferentes puntos de vista pero “Alejandro Encinas tiene todo nuestro apoyo, y eso significa que el presidente lo apoya, lo respalda, por eso lo nombré responsable de la comisión y por eso hay un decreto”.

-Y ¿por qué permitir el embate de la Sedena contra el subsecretario Encinas?, se le insistió.

-No hay, no existe, esa es parte de la campaña, dijo.

De los ex funcionarios implicados dijo que está Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, así como militares.

-¿Quiénes son esos 16 militares de los que se desistió la Fiscalía?, se le insistió.

-No sabemos, yo no sé, lo digo sinceramente, acotó.

“Yo sostengo que para evitar que se llevara a cabo o se ejecutara lo que recomendó la comisión en el informe, cuando saben que va en serio, entonces pensaron ‘si le metemos 20, estos van a dar marcha atrás porque no van a poder enfrentar al Ejército’”, dijo

“Supongo que son soldados porque, lo que se debe tomar en cuenta que el coronel era el comandante del batallón de Iguala, no se protege a nadie”.

Recalcó que lo importante es la verdad por lo que urgió a Murillo Karam a que diga lo que conoce el caso.

