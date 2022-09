Legislatura del Edomex avalará matrimonios igualitarios el 11 de octubre

Aunque asociaciones y grupos religiosos activaron las movilizaciones y amagaron con un voto de castigo para frenar los matrimonios igualitarios, en la Legislatura del Edomex respondieron que no habrá vuelta de hoja, ni sorpresas y pasará el 11 de octubre.

Debieron pasar dos días, para que los detractores a la unión de los matrimonios igualitarios protestarán a las afueras de la Cámara de Diputados, y advirtieron que las movilizaciones seguridad.

Los inconformes provienen de más de 25 asociaciones con una representación de hasta 15 mil personas.

Piden debatir el tema

La presidente de Verde es Vida, Eugenia Peñaloza, declaró que piden que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) frene la votación del dictamen de la unión entre personas del mismo sexo en el pleno, para que se amplíe el debate y sean escuchados.

Aseguró que son más los que coinciden en proteger al matrimonio como institución y en su caso, exigen que se legisle con perspectiva de familia.

“El mensaje es literal que la Junta de Coordinación Política detenga la votación en el pleno que se posponga hasta que realmente se escuche a la ciudadanía, solo se está escuchando a la minoría y somos más los que estamos a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer”, declaró.

Además, acusó que se aceleró la dictaminación de los matrimonios igualitarios, porque comparten con otra orientación sexual.

“Me parece algunos representantes, me parece que tienen alguna inclinación a que esto sea una ley, que tienen una preferencia íntima sexual, me parece que es claro y evidente”, aseguró.

Otros activistas advirtieron que promoverán el voto a favor ahora en tiempo electoral de quien se comprometa con la familia y planten una figura distinta a matrimonio.

“En su caso se establezca una figura que garantice los derechos y obligaciones de aquellas relaciones contraídas entre dos personas del mismo sexo, bajo las condiciones contractuales que mejor convenga a su proyecto de vida mutua”, declaró.

Programan votación del dictamen

En respuesta, el titular de la Jucopo, Maurilio Hernández González, adelantó que se ha programado la votación del dictamen de los matrimonios igualitarios para el 11 de octubre y que es ya una decisión tomada.

“Va a salir y lo adelanto, este va a salir el martes 11 (de octubre)… el acuerdo fue que saliendo lo del matrimonio no lo metiéramos de inmediato… No, lo de matrimonios igualitarios está resuelto, no va a haber alguna sorpresa reitero eso ya no tiene vuelta de hoja”, declaró.

Reconoció que hay polarización en la sociedad, aunque dijo que no porque salga las cosas se van a componer y lo único que harán es normar una práctica cotidiana y atender un principio de respeto a los derechos humanos.

“La opinión pública al respecto está polarizada, digo, está polarizada respecto al tema el hecho que legalmente demos el paso no implica que las cosas vayan a componerse en cuanto a esas posiciones, pero tenemos que resolver una demanda social y es un principio de respetar los derechos humanos de todos”, apuntó.

Finalmente, Hernández González admitió que ahora que salga la reforma al Código Civil, tendrán la presión de otros grupos sociales como el movimiento feminista que pide la despenalización del aborto.

