SCJN reconoce labor de Guillermo Guzmán y Margarita Luna: "Hicieron historia en México"

En una ceremonia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rindió homenaje a los juristas Guillermo Guzmán Orozco y la Ministra en retiro, Margarita Luna Ramos y destacó su legado y trayectoria.

En el evento, se develaron dos placas, que dan nombre al auditorio y al aula de usos múltiples de la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente. Arturo Zaldívar, titular del alto tribunal constitucional, señaló que los homenajeados son ejemplo de sapiencia jurídica y valores éticos para todas las personas juzgadoras de México.

“Dos personas que a través de su trabajo constante, de su ejemplo, de su constancia, de su sapiencia jurídica han dejado huella. Pero también dos personas que se distinguen y se distinguieron por sus valores éticos y morales y no solamente por sus conocimientos jurídicos”

Sobre Guillermo Guzmán Orozco, Zaldívar Lelo de Larrea, resaltó que fue un jurista excepcional que se adelantó a su tiempo y que quizá no tuvo el reconocimiento ni en vida ni después por su estatura jurídica y se ser humano. “Gran conocedor de la cultural de n general, de la historia, de la literatura, de la política, de la filosofía, de la música. Un hombre que su grandeza intelectual contrastaba con su sencillez personal”, dijo.

Resaltó que cuando fue magistrado de circuito impulsó criterios de vanguardia que lamentablemente en aquella época no fueron seguidos por la Corte ni otros tribunales. “Fue el quien impulsó el primer criterio que reconoció a los organismos descentralizados como autoridades para efectos del amparo. Años después en la novena época la Corte vio este criterio en dónde, prácticamente transcribieron letra el criterio que había establecido allá atrás Don Guillermo Guzmán Orozco”, destacó.

También recordó que cuando llegó a la SCJN, término de su discurso en la ceremonia de imposición de la toga recordando que “en alguna ocasión le pregunté a Don Guillermo Guzmán Orozco, el juez constitucional mexicano a quien más admiro, ¿Cuál es la función de un juez constitucional? Y el me respondió sin vacilar, que la función de un juez constitucional es defender al pueblo frente al abuso del poder y entonces dije, así entiendo mi función y así la asumo”.

Margarita Luna Ramos, ministra en retiro

En torno a la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, Arturo Zaldívar reconoció que no siempre estuvo de acuerdo con las resoluciones de ella, aunque resaltó la enorme disciplina en su trabajo cotidiano que pudo apreciar durante nueve años en la SCJN.

“Compartí con ella nueve años el pleno y pude ver de primera mano, primero su enorme disciplina, su trabajo constante. Llegaba todos los días con los asuntos estudiados, mapeados como decía ella, maleados es que ya conocía absolutamente todo lo que tenía el expediente”

Expuso que Luna Ramos siempre debatió con energía, pero con argumentos, convirtiéndose en un ejemplo para las mujeres. “Yo creo que Margarita Luna Ramos ha sido y es un ejemplo para todas las mujeres que quieren, no solo hacer carrera judicial si no quieren ejercer la función del derecho. Abrió ruta, abrió caminos para las mujeres. Mucho de lo que hoy tenemos no hubiera sido posible sin ella”, afirmó.

La ministra Luna Ramos, agradeció el reconocimiento que le otorgaron que dijo “conservaré como uno de los tesoros más valiosos en el preciado arcón de mis recuerdos, sobre todo hoy cuando me encuentro en un status en el que el saldo de mi conducta jurisdiccional está total y absolutamente liquidado”.

Arturo Zaldívar reconoció la labor de los dos magistrados

