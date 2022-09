Hoy no circula 28 de septiembre: Qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Para este miércoles 28 de septiembre, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el horario de aplicación del Hoy No Circula es desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 28 de septiembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2, con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circulan este miércoles 28 de septiembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

¿Cómo tramitar placas de motocicleta?

La Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) dio a conocer la forma en que puedes obtener tus placas. De acuerdo con esta instancia, el uso de motocicletas ha aumentado en un 800% en la Ciudad de México entre 2012 y 2019, y se calcula que este número se incrementó particularmente durante el confinamiento.

Al realizar este trámite se entregará al solicitante la Constancia de Alta Vehicular, placa y tarjeta de circulación. Es importante verificar que los datos en los documentos coincidan con la matrícula y la tarjeta de circulación recibidas.

