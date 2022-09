Claudia Sheinbaum se pintaría un mechón rosa por la Selección Mexicana

Durante la presentación de la llegada de la Copa Mundial de Qatar de la FIFA y Coca-Cola a Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino, aseguró que festejará de una manera peculiar y significativa el que la Selección Mexicana juegue su quinto partido en el Mundial de Fútbol 2022, y a una pregunta expresa admitió que podría pintarse un mechón de cabello.

Sheinbaum Pardo indicó que si la Selección Mexicana juega su quinto partido se pintará el cabello de un color muy un particular, debido a que se ha vuelto un llamado de los aficionados. “Si México pasa al quinto partido, ya prometimos nuestro mechón rosa”, aseguró la jefa de Gobierno en conferencia de prensa. No obstante, cabe señalar que este quinto partido es el más anhelado por los mexicanos, luego de que la Selección Mexicana regularmente sea eliminada en octavos de final.

Pues a pesar de ser uno de los equipos más esperados en el encuentro, la Selección Mexicana sólo ha llegado dos veces a cuartos de final, en 1970 y 1986, por lo que algunos nombran a este fenómeno “la maldición del quinto partido”. A pesar de ello, la Dra. Sheinbaum confía en que los jugadores logren avanzar y agregó a propósito, por lo que aceptó el reto de sumarse a otros aficionados y pintarse un mechón rosa.

Copa Mundial de FIFA en la CDMX

A propósito del Mundial, Claudia Sheinbaum adelantó que su administración no ha definido aún si se podrán colocar pantallas gigantes en el Zócalo capitalino para ver los partidos, en particular los de la Selección Mexicana. No obstante, agregó que buscará opciones para colocarlas, pero previamente se revisarán cuáles son las fechas de los partidos.

De acuerdo con lo anunciado por la mandataria, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA habrá diversas actividades en la Ciudad de México los días 16 y 17 de octubre de 2022, mientras que el premio estará ubicado en la Utopia Santa Cruz Meyahualco, ubicada en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, donde podrá ser visto por los visitantes.

Cabe señalar que la Copa Mundial iniciará su recorrido por Latinoamérica llegando primero a la capital de México, luego a Monterrey, Guadalajara y después partirá hacia Brasil. “La gira de la FIFA dejó de ser fifí y se convirtió en popular. Por primera vez los niños y niñas, particularmente, de Iztapalapa podrán ver la copa y participarán en actividades”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Es importante destacar que en el evento de dos días habrá diversas actividades en la que podrán participar quienes asistan y es que habrá desde futbolito hasta maquillaje para el rostro en apoyo a México.

Sigue leyendo:

Copa Mundial de la FIFA dejará de ser fifí para ser del pueblo: Sheinbaum

Gobierno de Claudia Sheinbaum duplicó la red de ciclovías en 4 años

Congreso Mundial de las Familias: fecha, temas e invitados