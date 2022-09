Ricardo Monreal: "La política no es odio, es una ciencia de encuentro"

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila se dijo preocupado porque la crispación y la polarización alejan a políticos de canales de consenso y de acuerdos.

Durante la presentación del libro “Las Grandes Reformas para el Cambio de Régimen", en la Universidad Autónoma del Estado de México, el senador por Morena sostuvo que la política no es irracional.

"Yo estoy preocupado porque la crispación y la polarización cada vez nos aleja de canales racionales de consenso y de acuerdo. Estoy preocupado porque no podemos vivir en un desencuentro permanente. Estoy preocupado porque la política no es odio, la política no es desencuentro, la política no es irracionalidad. La política es una ciencia de encuentro, de consenso, de acuerdos", indicó.