PAN y PRD de Edomex piden aprobar esta semana gobiernos de coalición

Aunque se aplazó por segunda ocasión en menos de una semana la dictaminación de los gobiernos de coalición en la Legislatura local, las bancadas del PRD y PAN mantienen el llamado de que pase el proyecto esta semana.

Este lunes se convocó al encuentro, pero las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con la Electoral y Desarrollo Democrático, confirmaron que se sigue buscando los consensos con los grupos parlamentarios y que se reprogramará el mismo.

Al rendir su primer informe de año legislativo, el diputado local, Omar Ortega Álvarez, se mantuvo firme en que deben aprobarse los gobiernos de coalición para garantizar un administración democrática.

“Hoy debemos avanzar a los gobiernos multicolores, multipartidistas, es momento de poder democratizar el poder y se escuchen todas las voces y que podamos que cada voto de cualquier candidato se vea representado”, indicó,

No obstante, Ortega Álvarez ratificó sus aspiraciones a la gubernatura mexiquense y llamó a no tener miedo a ir solos en el PRD, si no se dan las condiciones de la alianza.

Grupos parlamentarios persisten en buscar consensos

FOTO: Especial

Definirán coalición en la semana

El coordinador de los diputados del PAN y aspirante a la gubernatura, Enrique Vargas del Villar, confirmó que durante la semana se tendrán que aprobar los gobiernos de coalición.

La semanas pasada, ratificó que de no aprobarse las iniciativas no habrá alianza con el PRI. Y si bien no quiere adelantarse, defendió que el PAN en el supuesto de ir solos sí puede garantizar el triunfo, pero la ciudadanía está pidiendo que se pongan de acuerdo.

“Recuerden el año pasado en Nuevo León, Movimiento Ciudadano, el gobernador actual tenía ocho puntos y es el gobernador. No, eso, es un tema de que la sociedad nos está pidiendo que nos pongamos de acuerdo y es lo que tratamos de hacer”, aseveró.

En las iniciativas de gobiernos de coalición, el PRD prevé que la figura aplique cuando el partido o la coalición no tengan la mayoría de espacios en el Congreso; pero el PAN en la candidatura común. Aunque ambos coinciden que exista una distribución de las secretarías y se retome la agenda de todos.

SIGUE LEYENDO:

Diputados de oposición asegura que Reforma constitucional salió del Palacio Nacional y no del PRI

Se llevó a cabo el traslado de presuntos integrantes de un cártel al Cereso de Aguascalientes

Detienen a presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Aguascalientes