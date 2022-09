AMLO pone "Ya supérame" de Grupo Firme en la Mañanera: "quedé anonadado con su poder de convocatoria"

El presidente Andrés Manuel López Obrador terminó la conferencia Mañanera de este lunes con la famosa canción de Grupo Firme, “Ya supérame”, al tiempo que aseguró quedó anonadado por el poder de convocatoria que tiene la banda de regional mexicano que congregó a 280 mil personas en la plancha del Zócalo capitalino.

En Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que desde las 8:00 de la noche del domingo, se “asomó discretamente” para ver el mar de gente que se concentró en la Plaza de la Constitución para observar el concierto de la agrupación de Tijuana, Baja California, que impuso un nuevo récord con la mayor asistencia de gente reunida para mirar un evento.

“Lo que vi ayer me dejó como diría mi paisano Santa María, anonadado. ¡Qué capacidad de convocatoria”, exclamó AMLO.

AMLO resaltó el poder de convoctaria de Grupo Firme. Foto: Cuartoscuro

Durante la reproducción de la canción con la que cerró la Mañanera, López Obrador escuchó con atención: “¡Ya, supérame! Porque yo ya te olvidé… Ando tan feliz sin ti… Deberías hacerlo tú también… Esta historia se borró… Y no pienso escribirla otra vez…”,

“Espero que no se vayan a enojar los fifís, bueno”, comentó AMLO.

El jefe del Ejecutivo Federal destacó la participación de los tijuanenses al compararlos cuando el “divo de Juárez”, Juan Gabriel, dio también un concierto en el Zócalo, en el periodo en que López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México.

“Que capacidad de convocatoria en el caso de los artistas, que yo recuerde porque aquí estuvo Juan Gabriel, buenísimo, era yo jefe de gobierno, dijo algo que comentó también el cantante de ayer (Eduin Caz), dijo ‘aquí vamos a estar toda la noche hasta que esté el Jefe de Gobierno’ (risas), y si estuvo toda la noche y el cantante de ayer dijo ‘si nos portamos bien aquí nos quedamos' y la gente feliz”. expresó el mandatario.

Familias acudieron a ver al Grupo Firme. Foto: Cuartoscuro

Aunque López Obrador aseguró que "estaba un poco desvelado" por el concierto que se hizo frente a su residencia en Palacio Nacional, vio con satisfacción que la gente acudió a divertirse y se retiró con total calma pese a algunos conatos de pelea que no pasaron a mayores.

En ese sentido, aseguró que las autoridades de gobierno capitalinas llevaron a cabo medidas para garantizar la seguridad de los asistentes: "Hubo un momento en que era mucha gente y se tomaron medidas y ayudó el cantante del grupo, habló de que 'todo en paz' y la verdad muy bien todo. Se abrió Corregidora, porque mucha gente, y siempre sin riesgos, pero fíjense cuando se trata de algo sano, de diversión, de música, la gente va a eso contentos, las parejas, hasta familias", aseguró.

"Cuánta gente, cuántos jóvenes, 280 mil y en santa paz. Eso sí, desmayados porque llegaron algunos en la mañana, no se movieron de ahí para que no perder lugar, pero eran ríos de gente, me da mucho gusto eso", mencionó AMLO.