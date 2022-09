Réplicas del sismo de 7.7 grados atemoriza a pobladores de Tecomán

Pobladores del municipio de Tecomán, Colima, y autoridades locales, viven en el temor desde el pasado 19 de septiembre, luego de que un temblor de 7.7 grados ha provocado daños y réplicas que hasta hoy siguen cimbrando esta región del país.

Los habitantes aseguran que, desde el lunes pasado, no han podido conciliar el sueño, ya que cada noche los sismos se dejan sentir y esparcen el temor entre la población.

“La verdad no podemos ni dormir, de tanto temblor y estamos hasta temblorosas nosotras. Toda la gente se sale porque no sabemos si se nos cae una casa como la de aquí de la vecina. Estamos en la calle todos, los vecinos se pasaron ahí con nosotros a platicar porque a dormir no, no se puede ni dormir, ya tenemos tres días sin dormir. Estábamos platicando de que no había temblado y bien de repente que empieza a temblar y, pues, yo tengo dos niñas, también están asustadas, mi papá diabético, se le sube el azúcar, está nervios, pues, y aquí estamos con la voluntad de Dios”, afirmó Verónica Aguilar, habitante de Tecomán.

Pese a haberlo perdido todo, algunas familias viven con el miedo de que una nueva réplica sacuda a Tecomán. Durante el sismo del 19-S, Josefina, de 75 años, sufrió un derrumbe y explosión en su vivienda que acabó con el patrimonio que construyó hace 40 años.

“Están viendo donde yo vivía, mi casa, que ahorita ya es un derrumbe, una cosa muy dolorosa que siente uno al mirarla, pero gracias a dios tenemos vida”, dijo.

La mujer, madre de 10 hijos, cuidaba a su nieto de seis meses, cuando la tierra tembló el pasado lunes. Apenas alcanzó a salir de su casa; en segundos, acabó con todo.

“Ahora dormimos en una casa que mi hija nos prestó, en unas colchonetas en el suelo. Hasta ahorita mis ojos no han pegado, no he podido dormir, el hambre se me ha ido, ya me moría yo también de la impresión”, aseguró.

Las autoridades de Tecomán trabajan a marchas forzadas para atender a los afectados y concluir el registro de los daños totales.

“Efectivamente, sí se dispararon. Tenemos más o menos un promedio de dos mil 500 afectaciones entre casas, hospital regional que tenemos, iglesias, casas habitación. De hecho, la presidencia está afectada”, precisó Irma Mireya Martínez Silva, presidenta del DIF municipal de Tecomán.

Personal de Protección Civil y de la Policía Municipal permanecen en recorridos para conocer el grado de daños de la réplica de 6.9 grados de este jueves, con epicentro en Coalcomán, Michoacán, pero también solicitan a los afectados por el sismo que acudan a registrarse para recibir apoyos para la rehabilitación de sus inmuebles.

El sismo de la madrugada de este jueves registró nuevas afectaciones en diferentes estados, especialmente en los que habían resultado dañados durante el ocurrido el día 19.

De acuerdo con datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el sismo de la 01:16 horas, fue una réplica del ocurrido el lunes. Hasta las 18:00 horas de ayer iban mil 481 réplicas.

El temblor del jueves por la madrugada fue percibido por alrededor de 38.7 millones de personas, en 12 entidades de la República.

En Michoacán, dejó al menos 300 casas más afectadas y sin clases a 11 municipios, mientras que, en Jalisco, las autoridades reportaron socavones en la carretera federal 80.

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno informó que ayer murió una bebe de cinco años por la quemaduras que sufrió el pasado lunes, con lo que suman tres fallecimientos del sismo del lunes.

También en Jalisco, el temblor provocó 10 fisuras en el mural El hombre creador y moderno, que el artista José Clemente Orozco pintó en la bóveda del Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, además de que nueve bibliotecas resultaron con daños.

Ayer continuaba el recuento de afectaciones en las entidades que resintieron con mayor intensidad el sismo.

