VIDEO: el polémico momento en que Ken Salazar llama presidenta a Claudia Sheinbaum en un discurso

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, tuvo un lapsus durante la presentación de la estrategia de reforestación del edificio de representación estadounidense que lo llevó a llamar "presidenta" a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

El momento quedó capturado por las cámaras de los medios de comunicación que documentaban la presentación de este plan por parte de la líder de la capital y el funcionario norteamericano.

“Todavía no tenemos el día fijo de cuando se vaya a abrir (la embajada), pero ojalá, con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de aquí y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde ya se pueda abrir”.

Salazar aseguró que la confusión se debió a que en muchos representantes locales se les suele llamar presidentes municipales. Sin embargo, el momento se viralizó debido a que la líder de CDMX es una de las presidenciables para las elecciones de 2024.

Posterior a este hecho, el embajador aseguró que es respetuoso de los temas de la política interna de México y dejó entredicho que no pretendía favorecer la imagen de la morenista ante los comicios.

“No, no, no, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas, ¿No? municipales. Sí, es porque el Estado de México, no el Estado, la Ciudad de México tiene lugar único, que es gobernadora, pero también es alcalde, ¿No?”, señaló Ken Salazar.

Plantarán más árboles

Claudia Sheinbaum ha sostenido diversas reuniones con el embajador para abordar el caso de la tala de árboles para la nueva sede, que se construye en la colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En 2014, la Embajada ingresó la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental para el proyecto "Nuevo complejo de Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México”, a la cual le recayó Resolución Administrativa emitida en la pasada administración por conducto de la entonces Dirección General de Regulación Ambiental (DGRA), notificada el 16 de abril de 2015, autorizando de manera condicionada el proyecto y el derribo de 122 árboles sujeto a la restitución física y económica ingresada al Fondo Ambiental Público (FAPDF).

El norteamericano se disculpó por su error

Sin embargo, vecinos de la zona manifestaron su molestia por la tala que se llevó hace unos días, por lo que las autoridades capitalinas buscan que el número de ejemplares sea menor. La mandataria capitalina refirió que, en 2015, se le dieron todos los estudios de impacto ambiental y urbano a las autoridades estadounidenses para llevar a cabo sus nuevas oficinas.

Apuntó que esto permitía remover de fuera y dentro de la embajada un total de 122 árboles, y como pago de mitigación debían sembrar 366 árboles, de los cuales 62 irían afuera y 314 adentro. No obstante, destacó que tras una revisión de su administración sólo se permitirá quitar 114 árboles, así como colocar 436 árboles nuevos, que se distribuyen: 122 afuera y 314 adentro.

Con información de Cinthya Stettin y Carlos Navarro

