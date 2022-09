Evita a los montadeudas: así operan las apps de préstamo para captar a sus víctimas

Ante las necesidades económicas y la relajación de requisitos, algunas personas se vieron en la necesidad de solicitar préstamos de dinero a algunas a supuestas empresas, que operaban a través de aplicación. Ahí literalmente empezaba su calvario.

Extorsiones y amenazas para forzar el pago de la dedua

Lo atractivo de estas apps es que ofrecían préstamos de manera inmediata, sin embargo las tasas de interés que cobraban llegaban hasta el 50 %, el cual si no se pagaba en tiempo y forma, se corría el riesgo de ser amenazado desde sus centros de atención telefónicas, los cuales eran ilegales.

Si no se obtenía el pago con prontitud, desde los call centers empezaban a extorsionar y amenazar no solo a los deudores, sino a sus familiares, además de sus contactos. Datos que eran obtenidos a través de las apps que instalaban sus clientes dentro de sus teléfonos celulares.

Ante tales hechos, diversos clientes de esas apps iniciaron procesos legales contra las supuestas empresas, por lo que la autoridad inició una investigación al respecto, donde lograron la detención de algunos operadores y se les inició un proceso judicial en su contra.

Las denuncias contra montadeudas aumentaron un 458% en un año

Durante una entrevista para El Heraldo Radio, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que la desarticulación de esas bandas, se logró gracias a meses de investigación. Las denuncias sobre este delito aumentaron un 458% en un año, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

De igual forma, la jefa de gobierno dijo que se intervinieron 6 call centers, los cuales “tenían a más de mil personas trabajando. Se aseguraron 15 mil chips y 40 computadoras", destacó. Además apunto que tenían operaciones en los siguientes lugares:

Jalisco

Baja California

Nuevo LeónEncabezado 2

Hidalgo

Querétaro

Además en China, Colombia y España

90% de las extorsiones se realizan vía telefónica Las apps operaban en varios estados de México e incluso en otros países. | Pixabay

La firma de ciber seguridad ASLO, señaló en abril de 2022, que el 90% de las extorsiones que se denuncian, se hacen vía telefónica. De igual forma el fraude relacionado con bancos y al consumidos se ubican en porcentajes del 97.9 y 96.7 de cifra negra.

“Desafortunadamente la industria (del call center) no está exenta de esta diversificación del crimen organizado, que encontró también en este rubro un negocio adicional” destacó Antonio Fajer, presidente de Pentafon empresa especializada en centros de contacto multicanal seguros.

El crimen organizado se infiltra en los call centers

El especialista, también dijo que las mafias introducen a personas dentro de los call center que se dedican a atender a instituciones financieras, donde obtienen información, la cual se usa para estafas y extorsiones. Incluso con esos datos llegan a montar supuestas empresas financieras para captar víctimas, apuntó Fajer.

“Hay toda una industria muy grande y pagan mucho… Encontramos en una investigación una red que operaba por Whatsapp y les pagaban 600 pesos por cada set de datos de una persona con ciertas características…. La única manera para controlar esto es por tecnología en los centros” apuntó Fajer.

De igual forma, el presidente de Pentafon señaló que no existe información dura sobre este problema, ya que este tipo de delitos no se denuncia, además de que las instituciones financieras “hace control de daños y así evitar perder clientes, la información no es confiable, pero el problema es muy grave”, destacó.

No proporciones datos a nadie. | Foto: Pixabay

¿Qué medidas debo de tomar para no ser víctimas de los montadeudas?

Antonio Fajer, proporciona los siguientes consejos para evitar caer en la manos de los montadeudas:

No proporcionar datos a nadie.

No exite ninguna razón por la cual se deban dar detalles vía teléfono a nadie.

Incluso evita dar datos tu propio banco o tienda departamental, en teoría ellos los tienen.

Si se trata de un caso extremo, pide un número, cuelga y revisa que es oficial. Posteriormente regresa la llamada.

La instituciones deben de blindar sus bases de datos

Por último, el especialista aseveró que las instituciones deben de evitar que se filtren datos de sus clientes. Por ello aconsejo hacer inversiones, en equipo que cumplan certificaciones internacionales de alta seguridad. Además de garantizar que la información se resguarda con tecnología de punta.

Si fuiste víctima de los montadeudas o sospechas de una conducta irregular de algún call center, denuncia el hecho al 911. También en el Consejo de Seguridad Ciudadana en el 5555335533 y a través del Twitter o Facebook del Gobierno de la Ciudad de México, así como por los canales de la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Sigue leyendo:

¿Qué pasa con el Buró de Crédito y las deudas de una persona que falleció?

Detienen a dos colombianos relacionados con los préstamos Gota a Gota

¿Préstamo sin requisitos e inmediato? ¡Cuidado! Podría ser una estafa