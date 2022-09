Jojutla resurge tras el devastador sismo del 19 de septiembre del 2017

En un lustro después de una de las peores tragedias que ha vivido Jojutla, Morelos, hoy la gente camina por las calles que, en algunos lugares, todavía muestran las heridas del paso de un sismo devastador de 7.1 grados, que colapsó ese municipio.

De acuerdo con cálculos oficiales, el sismo de 2017 dejó al menos 73 muertos en Morelos, dos mil 700 viviendas derruidas o en alto riesgo de colapso, además de miles de casas con daños regulares o menores, y toda la infraestructura pública siniestrada: calles, banquetas, tuberías y drenajes.

Exactamente enfrente del nuevo Zócalo, inaugurado dos años después del siniestro, hay una vivienda derrumbada que está protegida por una malla de alambre y que hace las veces de recordatorio de lo que sucedió aquel día, a las 13:14 horas, cuando un sismo cambió la vida de Jojutla.

Durante meses no hubo energía eléctrica en ese municipio. El Centro estuvo más de un año sin luz y no tenían internet, ni agua. Por la noche nadie caminaba en esa zona y la gente dormía fuera de sus viviendas derrumbadas, no sólo por temor a un nuevo siniestro sino, también, para evitar saqueos.

Vicente Pedroza, damnificado de Jojutla, todavía continúa trabajando para dejar atrás lo sucedido. Él se quedó en espera de ayuda por parte de alguna institución pública o privada por tener daño parcial en su inmueble.

“La ayuda se fue a los que perdieron todo, eso es comprensible, pero nosotros nos tuvimos que rascar con nuestras propias uñas”, afirma Vicente.

Si bien el municipio ya está dejando atrás la catástrofe, contrasta al pasar por sus avenidas reconstruidas encontrar edificios todavía dañados o los escombros de aquellos que no fueron retirados.

“El gobierno federal era el que se encargaba de demoler y retirar los escombros, pero un día dijo hasta aquí y se fueron y las personas se quedaron así, con sus escombros”, menciona.

Vicente comentó a El Heraldo de México que él, como otras víctimas, han tenido que echar mano de familiares y amigos, así como de préstamos y ahorros para salir adelante. Añadió que también la pandemia vino a mermar la reconstrucción. “Ha sido tan grande, que lo ocurrido por el sismo quedó atrás”, expresó.

La avenida principal luce hoy muy colorida: hay tiendas casi de todo, zapatos, despensa, ferreterías y un mercado tradicional que está rodeado por puestos de tacos, gente vendiendo tortillas. A unos metros hay un auditorio que luce nuevo, en el que se realizan concursos de baile y otras actividades.

Llama mucho la atención como junto al nuevo Zócalo hay una mano gigante hecha de madera, elaborada por el escultor Liebre Gutiérrez, que se inspiró en la imagen del soldado Marco Gil, quien derramó lágrimas al rescatar el cuerpo de un menor sin vida.

Pero también ese nuevo Zócalo en Jojutla, la zona cero de 2017, luce poco concurrido todavía para un sábado, a diferencia de los zócalos tradicionales de otras localidades de ese mismo estado.

