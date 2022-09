Carlos Alpízar informa que mil 198 personas han sido preliberadas; se analizarán los casos de 2 mil 12 más

Carlos Alpizar, secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, dio a conocer que se han realizado hasta el momento mil 198 liberaciones como parte de la estrategia del gobierno federal para permitir que grupos vulnerables que fueron llevados a prisión puedan volver a las calles.

Se trata de personas que no han cometido delitos graves o relacionados con violencia o de aquellas que por su falta de recursos no pudo pagar a un abogado. Incluye también a los que no pudieron contar con un traductor o fueron llevados tras las rejas de manera irregular.

Con esta medida indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura pudieron salir de penales de todo el país. El funcionario dio a conocer esta situación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se prevé que cientos de personas puedan volver a su hogar

El funcionario aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal tiene información de que se han liberado desde junio hasta este 15 de septiembre han sido mil 198 personas en estas situaciones. De los cuales se derivan en los siguientes datos:

Beneficios pre-liberacionales 329

Acuerdos reparatorios 40

Suspensión condicional 137

criterio de oportunidad 3

Cambio de medida cautelar 97

Santa Martha Acatitla 5

Otros (no ejercicio de acción penal/sobreseimiento/detención ilegal) 587

Destacó que la coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, así como el trabajo institucional han sido vitales para que se puedan llevar a cabo estas liberaciones que se llevaron a cabo manteniendo la independencia de todos los magistrados y jueces.

"A lo largo de la administración del ministro Arturo Zaldívar estamos haciendo un gran esfuerzo para que la justicia en nuestro país no solamente privilegie a los que más tienen", dijo.

Lamento que las cárceles estén llenas de inocentes cuyo único crimen es vivir en la pobreza. Por ello, informó, la institución seguirá trabajando de manera coordinada con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez.

Destacó que se revisarán los casos de dos mil 12 personas que se analizarán uno por uno para determinar si hay elementos para permitir su liberación anticipada.

Con información de: Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña

