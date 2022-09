AMLO promete heredar finanzas sanas a su sucesor: "No quiero que pase lo que sucedió al término del gobierno de Salina

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la deuda pública de México estará reestructurada para 2025, para que su sucesor no tenga que lidiar con una economía mexicana prendida de alfileres, como, dijo, sucedió entre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Durante la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, el mandatario del país expuso que hoy está enfocado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la reestructuración de la deuda con miras a que el país cuente con una economía sólida.

"Ya no voy a estar, pero no quiero que pase lo que sucedió al término del gobierno de Salinas, que dicen los de Zedillo que Salinas le dejó la economía prendida de alfileres, y para defenderse los salinistas dicen ‘sí, te la dejamos prendida de alfileres, pero tú le quitaste los alfileres’.

Busca implementar un plan para mantener finanzas sanas.

“Entonces, no es dejarlo con alfileres, no, una economía sólida ¿por qué la reestructura de deuda para el 25?, para que el que llegue no tenga que dedicar el presupuesto a pagar deuda”, aseguró.

López Obrador dijo que dejar una economía sólida también le ocupa igual que dejar herramientas para garantizar la seguridad del país, y por eso pugna por extender la tarea del Ejército en las calles en materia de seguridad pública y también la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena.

