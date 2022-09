Rubén Moreira recrimina a los opositores de la propuesta militar: "¿Están a favor del Ejército o del narco?"

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, cuestionó a quienes descalifican la reforma para ampliar hasta 2029 la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, entre ellos sus aliados del PAN y PRD, ¿o estamos con el Ejército o están con el narco? infirió.

“Yo me sentiría mal si regresamos al Ejército en los cuarteles, porque no habría quien defendiera al pueblo en los momentos más extremos ¿o estamos con el Ejército o están con el narco? Tan sencillo”, señaló el líder priista en entrevista previa al inicio de la sesión en la que se discute el dictamen de reforma constitucional para ampliar la permanencia del Ejército en las calles.

Respecto a la moratoria constitucional acordada con PAN y PRD con los que conformaron la alianza “Va por México” y que está en riesgo por la aprobación que se perfila del dictamen, insistió en su rechazó a que se haya violado.

El PRI niega haber traicionada la alianza.

"La moratoria nunca se ha roto, nosotros dijimos que estábamos en contra de aquellas cosas que afectarán a México y esto no afecta a México, lo que afecta a México es dejarlos sin Ejército. Con el narco o con el Ejército, esa es nuestra frase, quieren seguridad o no quieren seguridad, en medio del incendio quieren retirar los bomberos, eso no se vale".

Aseguró que el voto de los 69 diputados que integran la bancada del PRI será libre, por lo que rechazó las versiones respecto a que la dirigencia del partido, que encabeza Alejandro Moreno presionó a los legisladores.

“Cada quien vota libre y cada quien se hace responsable ante la historia, en el 2024 si no hacemos esto no va a ver Ejército y ya veo diciendo ¿qué hicieron por qué no lo votaron…Yo a diferencia de otros partidos no puedo dar instrucciones”, afirmó.

El exgobernador de Coahuila, hizo votos porque se mantenga la alianza, pero advirtió que no permitirán que los presionen.

Si la medida es aprobada el Ejército estará en las calles hasta 2029

“Yo espero que no se rompa la alianza, yo hago votos porque no se rompa la alianza, hay muchas batallas que dar, pero tampoco se vale que si nosotros estamos convencidos de algo se nos quiera forzar”, subrayó el coordinador de los diputados del PRI.

En este contexto, sostuvo que la permanencia del Ejército en las calles es la única alternativa para resguardar a la población ante el incremento de la violencia en distintas entidades del país.

“No nos dan ninguna alternativa, los estados están incendiados, los estados más violentos del país, no se puede transitar en las calles y quieren retirar al Ejército ¿qué interés hay? Con todo respeto, ¿qué interés hay? Si ni siquiera le estamos dando una función, le estamos dando la posibilidad”, recalcó Moreira.

