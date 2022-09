PAN espera votación de reforma en el Senado para definir si concluye la alianza "Va por México"

La fracción parlamentaria del PAN y el partido definirán si concluye la coalición "Va por México" hasta después de que se discuta y vote en el Senado la reforma constitucional que amplía hasta 2029 la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, adelantó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y legislador panista, Santiago Creel.

"Lo ideal sería que no se votara a favor desde la Cámara de Diputados y en todo caso si se vota aquí, los senadores, el bloque opositor allá podría ser la labor de contención para que no pase la reforma constitucional en el Senado, una vez que estos dos acontecimientos ocurran vamos a volvernos a reunión en el partido y tomar ya una decisión al respecto", señaló en entrevista.

El líder parlamentario señaló que buscarán por todos los medios sostener la alianza con el PRI, pero dijo que no pueden dejar pasar que no les informaron sobre la presentación de la iniciativa y que rompieron el acuerdo de no aprobar ninguna reforma constitucional y menos encaminada a la militarización del país.

"Acordamos ayer en Comisión Permanente, ya no calificar de ruptura o de suspensión, sino simplemente esperar", explicó.

No consideran deshacer la alianza con la oposición Foto: Cuartoscuro

Apelan por seguir en alianza

El diputado presidente señaló que esperarán a la votación, ya que la alianza es fundamental para mucha gente y para los que no están en la coalición gobernante han tenido peticiones; "Vamos a hacer las cosas de una manera que podamos buscar por todos los medios, sostener la alianza, pero por otra no podemos dejar de señalar dos cosas: primero, que se presentó con falta de conocimiento nuestra de esta iniciativa que no nos informaron y segundo porque eso ya era un acuerdo que no íbamos a tocar nada que pudiera tender a la militarización del país", afirmó.

A pregunta directa sobre lo dicho por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien responsabilizó al PAN y al PRD de una eventual ruptura de la alianza, Creel sostuvo que no entrarán en un debate cuando aún no se toma una decisión, pero dijo que no están de acuerdo con las últimas declaraciones de la dirigencia priista sobre el tema.

“Es obvio que tenemos un desacuerdo, no quisiéramos que partir de este desacuerdo, en este momento tomemos decisiones definitivas o que sigamos con un debate que lo único que hace es generar hacia afuera incertidumbre y hacia adentro generar más problemas de los que ya estamos teniendo en este momento, no es una decisión fácil dentro de nuestro partido ni dentro de la coalición”, señaló el panista.

