Hoy no circula: ¿Se aplicará el programa este 15 y 16 de septiembre en la CDMX y Edomex?

El 15 y 16 de septiembre se realizarán las celebraciones de la Independencia, por lo que se prevé el movimiento de personas y autos por la Zona Metropolitana. Pero a continuación te diremos si se aplicará el programa Hoy No Circula para esos días en la CDMX y Estado de México.

¿Se suspende el Hoy No Circula para este 15 y 16 de septiembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), señaló que el 15 y 16 de septiembre se aplicará de manera normal el programa Hoy No circula. Así lo dio a conocer el organismo a través de su cuenta de Twitter, a pregunta expresa de un usuario de la red social.

15 y 16 de septiembre se aplica el programa Hoy No Circula. | Foto: Twitter @CAMegalopolis

Así que este jueves 15 de septiembre, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves15 de septiembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves15 de septiembre.

Los vehículos foráneos podrán circular el 15 y 16 de septiembre, siempre y cuando porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Grito de Independencia 2022 en el Zócalo

Este jueves 15 de septiembre de 2022, por la noche, la plancha del Zócalo de la Ciudad de México recibirá a uno de los máximos exponentes de la música mexicana para acompañar la ceremonia del Grito de Independencia. En esta ocasión, Los Tigres del Norte serán los encargados de hacer bailar y cantar a los miles de mexicanos y extranjeros que se den cita, así lo confirmó en su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

