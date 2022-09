241 familias vuelven a tener un hogar tras el sismo del 19 de septiembre

La Comisión para la Reconstrucción reconoció el buen uso del recurso público de 241 familias que concluyeron los trabajos de rehabilitación de sus viviendas a través del modelo de atención de personas damnificadas con Asesoría Técnica del Instituto de Vivienda (INVI).

El monto de la inversión para estas 241 viviendas asciende a cerca de 41 millones de pesos y benefició a familias de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

“Hoy es un día muy importante para nosotros porque 241 familias dejan de ser damnificadas y se convierten en beneficiadas. Tienen la certeza de habitar un lugar digno, pero sobre todo seguro, esto, gracias a la colaboración con el INVI, quienes sumaron esfuerzos en beneficio de las familias damnificadas”, mencionó la Comisionada Jabnely Maldonado Meza.

A la fecha, la Comisión para la Reconstrucción ha entregado mil 901 apoyos, lo que representa 87 por ciento de avance de la meta programada para los trabajos de rehabilitación ejecutados por los beneficiarios en coordinación con la Comisión e INVI.

Se han hecho varias entregas. FOTO Ilustrativa.

“Con la sensibilidad y toda la vocación humanista que tiene la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, seguimos cumpliendo compromisos en toda la Ciudad; no me queda más que agradecer toda su paciencia y la confianza que han depositado en nosotros, no vamos a fallarle a ninguno de ustedes", finalizó Jabnely Maldonado.

Al terminar el evento, la Comisionada se trasladó a la alcaldía Iztapalapa para entregar 10 viviendas rehabilitadas. De manera simultánea, autoridades de la Comisión entregaron 44 viviendas más en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

A la fecha se han entregado 7 mil 603 viviendas unifamiliares, mil 592 se encuentran en obra y mil 548 están por iniciar. Se han restituido 5 mil 170 departamentos, equivalentes a 267 edificios; 4 mil 210 se encuentran en obra, equivalentes a 145 edificios, y mil 765 están por iniciar, lo que representan 166 edificios.

