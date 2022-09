Claudia Sheinbaum presume orgullosa su "corcholata" en video de TikTok

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que no le preocupa que la llamen "corcholata" y entre risas mostró a los usuarios de las redes sociales cómo se colocaba orgullosa un pin con esta figura y su nombre, además de que rechazó que para ella se una ofensa, sino todo lo contrario.

A través de un breve video en su cuenta oficial de TikTok, Sheinbaum le compartió a sus seguidores que durante la reunión que sostiene los martes muy temprano con los ciudadanos de la capital en las llamadas "Audiencias Públicas", le obsequiaron un curioso pin con el dibujo de una corcholata y su nombre.

“Les quiero contar algo, para mí un poco gracioso, que me ocurrió hoy en la Audiencia Pública. Me vinieron a regalar una corcholata (risas) que se llama Claudia, me la voy a poner, la corcholata. Ahí está, y les quiero decir que a mí no me preocupa que nos digan corcholatas, al contrario, les quiero agradecer todas sus muestras de cariño y de afecto y pedirles que nos sigan en las redes sociales”.

Claudia Sheinbaum feliz de ser corcholata

El término de "corcholatas" fue dado por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien durante una conferencia dada en julio de 2021 rechazó elegir a un candidato para representar a su partido durante las próximas elecciones presidenciales de 2024, aunque admitió que habían varios candidatos dentro de Morena con la posibilidad de ser elegidos.

"Ahora sí que ya no hay tapados, yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo, la gente en su momento va a elegir de forma libre, democrática, quién debe representarnos en lo que corresponde al movimiento progresista, liberal, con dimensión social", señaló AMLO.

En este escenario, varios medios y líderes de opinión han especulado sobre quiénes contenderían previo a las elecciones para ser la cabeza de Morena y entre los nombres se barajan los de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard (canciller de México), Adán Augusto López (secretario de Gobernación) o Ricardo Monreal (senador), entre otros.

Por ahora, Sheinbaum afirmó entre sonrisas que para ella resulta agradable recibir muestras de cariño como la corcholata, por lo que no dudó en colocársela en su saco y presumirla en su cuenta de TikTok, donde ha compartido diversos momentos graciosos o mucho más personales que en otras redes. Checa aquí el video de Sheinbaum y su corcholata.

