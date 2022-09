FGR gira 3 órdenes de aprehensión y ficha roja ante la Interpol por el colapso de la mina en Sabinas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Dirección de General de Asuntos Policiales e Internacional de la Interpol emitió una ficha roja en contra de los dueños de la mina "El Pinabete", localizada en Sabinas, Coahuila, donde 10 trabajadores quedaron atrapados el pasado 3 de agosto tras la inundación de un pozo.

En un comunicado, la FGR dio a conocer que Cristian “S”, Arnulfo “G” y Luis “G”, quienes son identificados como los propietarios de la empresa Cía. Minera El Pinabete S.A. de C.V., actualmente se encuentran prófugos de la ley, además de que ya cuentan con una alerta migratoria a su nombre.

La dependencia informó que las tres personas mencionadas fueron citadas a una audiencia para la formulación de las imputaciones, pero no se presentaron, por lo que la fiscalía giró las órdenes de aprehensión correspondientes.

Respecto al caso particular de Cristian “S”, quien tramitó una orden de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, se informó que no cumplió con el pago de garantía de 500 mil pesos, por lo que dicho trámite no procedió y aún se encuentra en búsqueda y captura.

Los 3 propietarios de la mina se encuentran prófugos de la ley Foto: Daniel Ojeda

Desde que ocurrió la tragedia en Coahuila, la dependencia estatal inició una Carpeta de Investigación, para encontrar responsabilidades en el caso. Se recabaron diversos datos de prueba, consistentes en 25 entrevistas a víctimas directas e indirectas y testigos quienes son trabajadores del pozo de referencia, así como a personas consideradas como probables responsables de los hechos.

Además, se solicitaron 32 informes a diversas dependencias a fin de conocer el estatus de la empresa encargada de la explotación minera, entre las que destacan la Secretaría del Trabajo (STPS), Secretaría de Economía (SE), Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras.

Agregó que hubo un cateo a las oficinas de la compañía, donde aseguraron el inmueble, documentación y equipos de cómputo.

De igual manera, se decretó el aseguramiento del predio conocido como Las Conchitas Norte, ubicado en la comunidad Las Agujitas, municipio de Sabinas.



Finalmente, la FGR señaló que continúa con las investigaciones para "dar cumplimiento a los mandamientos judiciales, así como para la determinación de otras conductas delictivas imputables a los ya señalados y a quien más resulte responsable".

