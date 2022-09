Trolebús Elevado correrá por Eje 8 Sur y dará un servicio sustentable en un tramo de 8KM

En campaña, durante la transición de Gobierno y en el inicio de la actual administración en la CDMX, se analizó una opción para mejorar la movilidad en el Eje 8 Sur, en Iztapalapa.

Hoy, las autoridades capitalinas dan el banderazo de salida al Trolebús Elevado, para que inicie las pruebas, y en dos semanas más traslade a los primeros usuarios en un tramo de casi 8 kilómetros.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, explicó que se analizaron distintas formas para mejorar el tránsito en esa vialidad.

“Se llegó a la conclusión de que el mejor servicio que se podría dar en esa zona sería justamente con la confiabilidad y la calidad del servicio que dan trolebuses que no vibran, no suenan y no huelen, es mucho mejor el servicio que da un autobús de diesel”, dijo a El Heraldo de México.