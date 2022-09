AMLO y Enrique Alfaro recorren El Zapotillo

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC), tras el acuerdo para terminar la construcción de la presa El Zapotillo y otras obras con una inversión de 6 mil 825 millones de pesos.

Con esas obras se garantiza que no no se inunden las comunidades de Acasico, Palmarejo o Temacapulín, cuyos habitantes se oponían a las obras.

Fue a través de sus redes sociales que el mandatario estatal dio cuenta del encuentro con el presidente y el recorrido por la presa.

Recorrieron la zona.

“Hoy, junto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dimos un paso histórico desde la presa #ElZapotillo para ponerles fin a décadas de sinrazones y garantizar nuestro abasto de agua para las próximas décadas, sin inundar Acasico, Palmarejo o Temacapulín”, escribió.

Detalló que la inversión total es de 6,825 millones para terminar la presa El Zapotillo; construir el acueducto El Salto-Calderón con 32 kilómetros de longitud; el tramo dos con otros siete kilómetros y la construcción del acueducto Zapotillo-El Salto para aprovechar el agua del río Verde.

“De todo corazón, gracias al presidente y a la Conagua por escuchar nuestra voz, emprender la alternativa que desde Jalisco propusimos y etiquetar los 4,700 mdp que hacían falta en el presupuesto federal. Hoy es un gran día para nuestro estado y su futuro”, escribió Alfaro

Este domingo, concluyó una gira de fin de semana del primer mandatario por Durango, Nayarit, Zacatecas y Jalisco.

Supervisa el Ejecutivo

Al recorrer la presa El Zapotillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las obras de la presa El Zapotillo concluirán a finales de 2023.

Destacó que no se inundaran las comunidades de Acasico, Palmarejo o Temacapulín, cuyos habitantes se oponían y lo que retrasó la obras.

“Orden dada no supervisada, no sirve para nada’. Reinició la construcción de la presa El Zapotillo. No se inundarán las comunidades y se aportarán 2 mil litros de agua por segundo para la zona conurbada de Guadalajara. Terminaremos a finales del año próximo”, escribió López Obrador en redes sociales.

En un video de 5 minutos y 16 segundos, resaltó que se reiniciaron los trabajos en la presa y las obras complementarias

El gobernador Enrique Alfaro (MC) afirmó que así se resuelve un “problema histórico” de abasto de agua para Guadalajara y la zona metropolitana que tiene un déficit de 1.5 metros cúbicos de agua por segundo.

“Con todo este sistema y la inversión de casi 6 mil millones de pesos que se va a realizar en toda esta gran apuesta vamos a lograr llevarle a la ciudad 3 metros cúbicos por segundos habremos resuelto un problema que tenía 40 años discutiendo, que era, y la verdad muy agradecidos con usted, públicamente quiero reconocerle su compromiso en la propuesta del presupuesto del próximo año ya está los recursos para poder terminar esta gran obra que le dará y habilidad y futuro nuestra ciudad, sin duda es un día muy importante para Jalisco”, manifestó.



Germán Martínez, titular de Conagua, explicó que la obra estuvo parada una década, pero tras los acuerdos con las tres comunidades se reinician las obras con lo que Guadalajara tendrá un metro cúbico por segundo extra a mediados del próximo año.

Dijo que al final serán 3 mil litros por segundos

También acompañaron la primera mandaron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la encargada del programa social y ecológico para las tres comunidades.

