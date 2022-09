El gobernador de Querétaro presentó el Primer Informe de Actividades ante la LX Legislatura

El gobernador, Mauricio Kuri González, rindió su Primer Informe de Gobierno ante la LX Legislatura del estado, acto en el que convocó a la reconciliación, al diálogo, a la unidad de sueños y de esperanzas, bajo la premisa de que sí es posible elevar a Querétaro al siguiente nivel, ese es el rumbo, dijo, que definirá estos seis años y los próximos seis lustros de prosperidad y tranquilidad.



Desde el Teatro de la República, el mandatario queretano afirmó que la entidad se dirige a un futuro mejor, con el orgullo y la certeza de ser referente de lo mejor de México; señaló estar convencido de que la fuerza de la sociedad es la base para organizarse y moldear un porvenir más justo y más próspero para todas y todos, privilegiando la educación, la tecnología y la ciencia como fuente del talento y el talento como motor de una vida exitosa.



“Aquí creemos en la dignidad del empleo que da libertad y no en la caridad que demanda sumisión. Aquí creemos que tenemos mucho que aportar al mundo y recibimos al mismo tiempo lo mejor del mundo. Aquí sabemos que sí es posible elevarnos al siguiente nivel. Aquí apostamos al respeto, la decencia y a la solidaridad”, expresó.



Al cumplir con este mandato constitucional, Kuri González, quien estuvo acompañado por su esposa, Car Herrera y sus hijos; recordó que fue electo por la más amplia mayoría que se haya registrado en el Querétaro democrático, situación que reconoció, lo compromete más a encabezar un ejercicio transparente en su gestión y a honrar esa confianza.

El mandatario convocó a la reconciliación y diálogo

FOTO: Especial

En este sentido, señaló que el desarrollo de una sociedad se mide por el respeto a la ley y la participación ciudadana; para lograrlo, ofreció construir un proyecto colectivo sobre los pilares de finanzas sanas, las cuales se han garantizado mediante ahorro, productividad, teniendo menos trámites, digitalizando la gestión pública e incrementando la recaudación.



Durante su mensaje, el mandatario estatal reconoció que la pandemia dejó profundas secuelas en las familias queretanas, hecho sin precedentes; por ello, subrayó tomaron acciones y se dieron a la tarea de crear el primer seguro de desempleo del Bajío, así como una clínica Post-Covid.



Aunado a esto detalló que, dentro de las acciones emprendidas por su gobierno, se creó la primera Agencia Estatal de Energía, cuyo trabajo estableció una alianza con empresas del sector, para impulsar el uso de energía solar fotovoltaica, a fin de instalar más de 230 mil módulos y electrificar al equivalente de 80 mil casas.

Mauricio Kuri aseguró que Querétaro apunta a ser referente de lo mejor de México

FOTO: Especial

También anunció la puesta en marcha del Proyecto Acueducto III, cuyo plan ejecutivo será presentado en el mes de diciembre, por medio del cual se garantizará el suministro de agua en la Zona Metropolitana y vecinas, durante las próximas cinco décadas.



El mandatario queretano indicó que la capacidad de los gobernantes no se mide en los momentos de triunfo, en el calado de sus planes, en lo acertado de sus iniciativas, sino en la adversidad; ahí, recordó que desde el primer minuto de su administración enfrentó situaciones complicadas; sin embargo, dijo, asumió el compromiso de entrarle con todo, pues reiteró que no llegó al cargo para administrar problemas, sino para resolverlos.



Con esa convicción, apeló al trabajo conjunto, sociedad y gobierno, sector privado, quienes lanzaron el programa Sociedad de Respeto: Somos Querétaro; el primer programa en el país que posee una perspectiva integral para reparar el tejido social, reforzar valores, generar sentido de comunidad y recuperar los espacios públicos.



“Hoy convoco a toda la sociedad a que nos unamos y abandonemos la indiferencia. Reencontremos el orgullo de vivir aquí y ser parte de una comunidad de valores. Los invito a que compartan mi determinación: no puedo asegurar que nada de lo ocurrido volverá a pasar. Sí les aseguro que nunca, nunca, nunca, me va a encontrar con los brazos cruzados, afirmó.



En presencia de la secretaria de Economía federal y representante del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier Carrillo, el gobernador reconoció su labor para el desarrollo de México y aseguró que llega a una tierra que cree en la empresa, en las y los emprendedores y en los negocios familiares como fuente de prosperidad.

El mandatario puntualizó que los gobernantes se miden en momentos de adversidad

FOTO: Especial





Ante la clase política queretana, Kuri González refrendó su reconocimiento al presidente de la República, así como su gratitud; tras resaltar que cooperar en la diferencia es muestra de patriotismo y sello de demócratas. Dijo ser un convencido de la unidad y el diálogo; por ello, pugnó porque le vaya bien al Presidente, pues es sinónimo que le va bien a México; en este marco, manifestó su disposición para construir la concordia entre las y los mexicanos.



En este marco, el titular del Poder Ejecutivo, hizo un especial reconocimiento a las fuerzas armadas del país: su patriotismo y gallardía; agradeció a las y los legisladores federales y locales; al poder judicial su trabajo y compromiso con Querétaro, con la democracia y con la ley. También reconoció a la Fiscalía General del Estado que procura la justicia con la aplicación de la ley. De igual manera, destacó la coordinación con las y los alcaldes de la entidad, a quienes reconoció y agradeció su confianza y trabajo.



En compañía de los integrantes de su gabinete, a quienes agradeció su dedicación y entrega, y al mismo tiempo los invitó a seguir ofreciendo lo mejor de su persona en favor de Querétaro, Kuri González informó los avances alcanzados durante su gestión en las líneas estratégicas que integran los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2927: salud y vida digna; educación, cultura y deporte; economía dinámica y prosperidad familiar; medio ambiente e infraestructura sostenible; paz y respeto a la ley; y gobierno ciudadano.

Kuri González informó los avances realizados durante su gestión

FOTO: Especial

Al acto constitucional asistió la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja; la magistrada presidente del Poder Judicial del Estado, Mariela Ponce Villa; el comandante de la XII Región Militar, Gral. de Div. D.E.M. Francisco Ortega Luna; el Comandante de la XVII Zona Militar, Gral. de Bgda. D.E.M. Rosalino Barrios Barrios; el fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo.



Además del presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Javier Rascado Pérez; la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca; exgobernadores del estado, gobernadoras y gobernadores de las entidades federativas; senadoras y senadores de México; diputadas y diputados federales por el estado; presidentas y presidentes municipales; representantes de los distintos sectores sociales, económicos y políticos del estado.



Posterior a la entrega del documento que plasma el estado general que guarda la administración pública en la entidad, correspondiente al primer año de ejercicio, el diputado presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura local, Antonio Zapata Guerrero, clausuró la sesión solemne.

