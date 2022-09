Concluye Cuarto informe de gobierno de AMLO: "En México ya no se existe la oligarquía y no se tolera la corrupción"

'En México ya no existe la oligarquía', destacó el presidente Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este 1 de septiembre el Cuarto informe de gobierno desde que llegó a Palacio Nacional en diciembre de 2018, el cual se llevó a cabo a las 5:00 de la tarde de este jueves.

López Obrador dio el reporte de sus cuatro años de administración al frente del Ejecutivo Federal desde Palacio Nacional en el área donde están los murales La Epopeya del Pueblo de México, de la autoría de Diego Rivera. Desde el gobierno de Venustiano Carranza, cada 1 de septiembre se realiza el informe de gobierno de la presidencia.



17:56 | Concluye el Cuarto Informe de Gobierno de AMLO

Después de 45 minutos, el presidente de México culminó la presentación de su mensaje: "En lo personal estoy bien y de buenas (...) Muchas gracias ¡Que viva México!", fueron las últimas palabras del mandatario. Enseguida, entonaron el Himno Nacional para finalizar el evento presidencial.



"Ahora poseo más aplomo y serenidad que antes. Agradecido aún más, mi respeto y amor al pueblo. Creo con racionalidad mística y optimismo que triunfará la Cuarta Transformación de México", agregó.

17:52 | El presidente enlistó los logros de su gobierno.

En síntesis, destacó los siguientes:

En síntesis, destacó los siguientes:



-En México ya no domina la oligarquía, existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres.

-La corrupción no se tolera, ni hay impunidad, para nadie.

-Se acabaron los privilegios fiscales, no hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez, viven en la justa medianía, como lo recomendaba Juárez.

-Corrupción no se tolera, ni impunidad. El estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos.

-Aumento al salario y utilidades.

-Los programas de bienestar se han convertido en nuevos medios para una distribución más justa de la riqueza.

-Se elevó a rango constitucional la pensión, el apoyo a discapacitados y el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres.

-Se ha reducido la incidencia delictiva; "son pocas las manifestaciones de protesta, no proliferan las huelgas ni existe ingobernabilidad".

-Se garantiza la libertad de expresión y el derecho a disentir.

-El gobierno no participa en fraudes electorales.

17:50 | En nuestro gobierno no hay personas como García Luna

Destacó que el combate al "huachicol" ha ayudado a detener una fuga de 200 mil millones de pesos

"Tengamos en cuentan que se creó la Guardia Nacional y se han reclutado y formado 115 mil elementos en 29 entidades federales, ya hay más personas de la Guardia Civil que policías estatales", dijo, asegurando que el propósito de la iniciativa que envió al Congreso para que la GN pase a ser parte de la Sedena no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública en el país.

"En nuestro gobierno no hay personas como (Genaro) García Luna, la autoridad no es cómplice, no se admiten relaciones de complicidad con nadie", también destacó.

17:43 | "Hemos reducido el número de homicidios en 2.82%"

Asimismo, el presidente destacó que el combate al “huachicol” ha ayudado a detener una fuga de 200 mil millones de pesos y el ahorro en obras publicas ha permitido disponer de otros 200 mil millones de pesos.

17:25 | "Hemos logrado aminorar la pobreza"

El mandatario señaló que de acuerdo con la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de agosto a noviembre de 2020, "en plena pandemia", la desigualdad se redujo a 16 veces. “No basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia”, agregó.

17:10 | AMLO da inicio a su mensaje

El mandatario hace acto de presencia para dar inicio a su Cuarto Informe de Gobierno. Comenzó su mensaje diciendo que las difíciles circunstancias que ha enfrentado el país demuestran que funciona su modelo de gobierno: "A pesar de las adversidades, estamos saliendo adelante".

16:30 | Invitados comienzan a llegar a Palacio Nacional

De acuerdo con el presidente, la desigualdad se redujo 16 veces

Integrantes del gabinete legal y ampliado del presidente comenzaron a llegar a Palacio Nacional para escuchar el mensaje con motivo del Cuarto Informe.



Entre los asistentes que han ido ingresando a Palacio Nacional se encuentran Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores; Javier May, director de Fonatur y encargado del Tren Maya; Jorge Arganis, titular de Comunicaciones y Transportes (SICT); Manuel Bartlett, titular de CFE; Miguel Torruco, secretario de Turismo (Sectur); Rocío Nahle, titular de Comisión Regulatoria de Energía (CRE); Leticia Ramírez, nueva titular de Educación, entre otros.



16:22 | A diferencia de otros años, en esta ocasión los alrededores de Palacio Nacional se encuentran sin la seguridad habitual, los pasos peatonales y vehiculares se encuentran abiertos y la entrada sobre la calle de Moneda se encuentra custodiada por elementos del Ejército.

15:00 | Entre las personas convocadas al mensaje destacan: el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; y los presidentes de la Mesas Directivas del Senado, Alejandro Armenta, y de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, aunque declinó la invitación.

13:30 | Durante la sesión del mensaje que diga el presidente López Obrador, no habrá invitados especiales, solamente estará presente el gabinete presidencial. Se prevé que no lleguen gobernadores.

12:18 | El Zócalo luce con poca afluencia de gente y carros. La Plaza de la Constitución permanece en tranquilidad y cercada con vallas.

9:16 | El Centro de Orientación Vial da a conocer los cierres que estarán en calles inmediatas al Zócalo por el informe. Pone a disposición alternativas viales.

8:46 | El presidente Andrés Manuel López publicó un tuit donde destacó un mensaje como parte del informe que brindará: "Desde los primeros años de nuestro gobierno contuvimos el número de homicidios y está a la baja".

7:11 | El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que la estación Zócalo ofrece servicio con normalidad.

7:00 | Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX montan un operativo especial en las inmediaciones del Zócalo para el informe de gobierno del cuarto año de administración del presidente López Obrador.

