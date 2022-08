Insuficiente el recurso para ciencia y tecnología en México: Rectora UAQ

Querétaro, Querétaro.- La Dra. Teresa García Gasca, rectora de la máxima casa de estudios de la entidad, Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), calificó como lamentable la situación que se vive en el país con respecto a la inversión en materia de ciencia y tecnología; así como el actuar del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a cargo de la Dra. María Elena Álvarez Buylla.

La Dra. García Gasca aseguró que, de acuerdo con la Ley General de Educación Superior, en este rubro, se debería de invertir el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) entre Educación Superior y Ciencia y Tecnología, sin embargo, entre ambos, se invierte el .5 por ciento, y se calcula que menos del .2 por ciento de ese presupuesto corresponde a Ciencia y Tecnología.

“Somos un país que no le está apostando al desarrollo científico y tecnológico y eso siempre nos condena al subdesarrollo, vamos a depender siempre de la ciencia y la tecnología extranjera, lo cual no es nada positivo; también es una situación muy preocupante lo que se está viviendo en el Conacyt y las universidades, pero también entre el Conacyt y la Legislatura Federal, hay una falta de comunicación total por parte de la directora, lo que ha generado una serie de molestias en la comunidad científica y también en las legisladoras y los legisladores”

La rectora de la UAQ pide más inversión en Ciencia y Tecnología

FOTO: Archivo

En este sentido, recordó que, en la comparecencia ante los diputados federales, la directora del Conacyt informó sobre las problemáticas encontradas dentro del Consejo generadas por administraciones pasadas, lo que derivó en que se tomaran acciones para poner en orden a la institución; entre estas: la extinción de fideicomisos, la cancelación de convocatorias, disminución de becas en el extranjero y generación del Sistema Nacional de Posgrado.

“Se lleva a cabo la extinción de 91 fideicomisos de 104, sin importar que algunos de ellos estaban apoyando a proyectos vigentes, con compromisos multianuales y con la participación de otras instancias. Ella habla de que, eliminando estas convocatorias de vinculación, se ahorraron cerca de 18 mil millones de pesos, y con la extinción de los fideicomisos casi 22 mil millones de pesos, pero no se puede hablar de un ahorro en ciencia y tecnología en un país que no tiene cubierta sus necesidades, no hay un ahorro, eso es verdaderamente fuera de proporciones. Fueron casi 45 mil millones de pesos lo que se retuvo por parte del Conacyt”, señaló la Dra. García Gasca.

Sin embargo, comentó que, en noticias recientes, se dio a conocer que los 22 mil millones de pesos que se retuvieron de los fideicomisos se destinaron a proyectos prioritarios del Gobierno Federal, como son la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.

“Esto es muy preocupante porque quiere decir que la propia directora del Conacyt no cree que el recurso deba ser destinado nuevamente a proyectos de investigación, convocatorias, ciencia y tecnología, sino que entrega el recurso a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y eso se utiliza para obras del gobierno federal”

Por ello, la Rectora de la UAQ consideró que cada vez existe un mayor vacío en la asignación de recursos para ciencia y tecnología en el país, situación que es preocupante aunado a la falta de comunicación con la directora del Conacyt, quien dijo, no acepta propuestas o críticas, lo que está generando una ruptura con la comunidad científica en general, y agregó “haríamos un llamado porque sí es importante que se vaya resolviendo la situación crítica en ciencia y tecnología de nuestro país”.

