Edomex: Empresarios exigen indemnizar los daños ocasionados por baches

La reparación de los daños ocasionados por caer en un bache en el Estado de México implica un gasto que va de tres a 100 mil pesos, dependiendo si se trata de un vehículo particular, de carga, comercial o de pasajeros, por lo que el sector empresarial exigió que se cumpla la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Edomex y municipios, vigente desde 2017, para que los ciudadanos y empresas puedan ser indemnizados.

Representantes de transporte de carga y de pasajeros, así como del Consejo Coordinador Empresarial del Edomex (CCEM) destacaron que las malas condiciones en las que se encuentran las vialidades en la entidad están ocasionando una importante afectación económica a los ciudadanos y a las empresas; además del riesgo que representan para la seguridad de los mexiquenses.

La presidenta del CCEM, Laura González señaló que los principales problemas se registran en los municipios grandes e industrializados o con actividad de logística del Valle de Toluca; del Valle de México y de la zona oriente, como Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli, entre otros.

En conferencia de prensa señaló que la Ley de Responsabilidad Patrimonial prevé indemnización a los ciudadanos por los daños ocasionados por baches, por falta de mantenimiento, por inundaciones, por obras mal ejecutadas y por servicios con fallas.

“La ley existe. El mecanismo de reclamo está en la legislación desde el 2017, los Ayuntamientos no pueden improvisar sobre los requisitos que se piden porque está muy claro en la ley”.

Autos se dañan debido a los baches que hay en el Edomex. Foto: Archivo.

TE PUEDE INTERESAR: Locatel resolverá dudas sobre trámites con otra línea en CDMX

Laura González señaló que el CCEM exigirá que los legisladores incluyan un apartado del presupuesto del 2023 destinado al mantenimiento de las vialidades en las zonas industriales, porque los gobiernos municipales no están realizando las inversiones necesarias.

“Urge una rehabilitación integral de las vialidades, queremos volver a hacer el llamado a los legisladores, que piensen bien, qué destino le darán al presupuesto. No podemos seguir siendo omisos en este tema, las calles no se reparan solas, ni las van a reparar los ciudadanos, ni los empresarios, porque hay un pago de impuestos y porque es una obligación del estado, no solo instalar los asfaltos, sino darles mantenimiento permanente”.