Jorge Romero: "Cuando no esté AMLO habrá una competencia más equilibrada"

Jorge Romero, Coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, recordó que fue a los 16 años cuando llegó al partido blanquiazul, porque quería hacer algo para que a las personas les fuera bien y su familia tuviera todo lo que necesitaba. "Tenemos toda la aspiración de estudiar, de crecer, que a nuestros hijos les vaya bien, gente a la que como yo digo, gracias a Dios, ni nos falta ni nos sobra y que además, es lo que nosotros quisiéramos que pasara con mucha más gente en este país", explicó.

En entrevista con Adriana Delgado para El dedo en la llaga de El Heraldo Media Group, el político capitalino habló sobre uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país, la inseguridad y los feminicidios, algo en lo que se ha enfocado en varias ocasiones. "Pensar que exista ese riesgo para cualquier mujer en cualquier lugar de este país, de que salga y quizá no regrese, es algo que no se merecen las mujeres ni de este país ni de ningún otro país", cuestionó. Además dijo que es labor de todos el generar condiciones "para que no haya un miserable que se atreva a quitarle ese derecho a cualquier mujer o niña".

Recordó que fue Diego Fernández el que lo inspiró a unirse a las filas del PAN, que sus padres y sus abuelos siempre hablaban del partido y que el momento en el que vio el debate presidencial de 1994 entre Cuauhtémoc Cárdenas, Ernesto Zedillo y Fernández de Cevallos, lo dejó impactado para siempre.

Las elecciones 5 de julio

El legislador acusó que la influencia que tuvo Morena en las elecciones intermedias "fue una cada vez más notoria, más vulgar, competencia contra un régimen que no entiende que cuando hay elecciones nuestra Constitución dispone que te debes de quedar callado respecto a esa elección".

Señaló que en el pasado, el presidente López Obrador había acusado injerencia gubernamental en las elecciones y "ahora lo hacen duplicado o triplicado".

Pero explicó que la votación en números de boletas no fue tan dispareja como se podría pensar. Dijo que por Morena votaron 2 millones 200 mil personas y por la alianza PAN, PRI, PRD votaron 2 millones de personas. "Claro que pueden habernos ganado por un solo voto, pero de 2 millones 200 mil a 2 millones, esto no es un planchazo, no plancharon a la oposición como quieren ellos decirlo.

"Morena se llama AMLO"

Jorge Romero aseguró que si las elecciones del año pasado hubieran sido por la presidencia y la jefatura de gobierno de la CDMX, la alianza hubiera tenido el triunfo. "La gente sigue creyendo que aquellos arrasan y como tú dices, al final espacios son espacios, pero números son números".

Además, dentro de su análisis tiene la certeza de que el presidente López Obrador es quien ha dado tanta fuerza a Morena y que su nombre ha ayudado a que los candidatos guinda consigan los triunfos recientes.

"Cumple su sexenio y después lo que se queda es Morena. Muchos estamos convencidos de que el único activo de Morena es el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuando se lo quites, a lo mejor habrá de nuevo de una competencia mucho más equilibrada, te lo puedo asegurar"

Sobre las acusaciones a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, Romero dijo que nunca se había dicho nada de él, hasta el momento en el que la alianza y el propio priista se mostró en contra de la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador.

"Cuando dejó entrever que quizá existía la posibilidad de que ellos aprobaran la reforma eléctrica, ni un comentario al PRI o a su presidente e inmediatamente después de que se decidieron de manera contundente ir en contra de la reforma eléctrica, las Cataratas del Niágra, explotan todos los volcanes", criticó.

Y aunque reiteró que no defiende algunas de las cosas que se le atribuyen a Alejandro Moreno, se dice seguro que esto no estaría pasando al presidente del PRI, si no se hubiera opuesto a las reformas.

Vienen elecciones en el Estado de México y en Coahuila.

En lo que se refiere a la elección que habrá en el 2023 para la gubernatura del Estado de México, el legislador panista aseguró que es "hiper estratégica. Estamos hablando de la entidad más poblada de este país, hay países centroamericanos más pequeños que el Estado de México. Es junto con la Ciudad de México el centro neurálgico del país y nosotros creemos que es una entidad que se va a ganar, de verdad lo decimos sin ingenuidad".

Y en el 2024 termina la administración de López Obrador y habrá un nuevo presidente. Pero Jorge Romero se hace un lado de ese proceso y dice que por ahora no tiene la intención de buscar ese puesto. "Yo creo que debes tener un bagaje muy fuerte. Yo creo que tienes que tener una experiencia ya muy fuerte que ofrecerle a 130 millones de personas".

La Reforma electoral y el financiamiento a partidos

Sobre la reforma electoral (una de las tres propuestas por AMLO), dijo que para la alianza "es el desmantelamiento austericida de la 4T. No sólo para el INE y ¿por qué? Porque llevan como gobierno un par de años picudeándose con uno que otro consejero, porque no les gustan las decisiones de los consejeros". Por esa razón, los tres partidos decidieron votar en contra de la reforma.

Por último, dijo que en el tema del financiamiento público y el financiamiento ordinario, por el que AMLO ha dicho que es mucho dinero lo que reciben los partidos, Jorge Romero explicó que es una idea en la que pueden colaborar para que se aplique. "Esa es una de las ideas en las que nosotros podemos avanzar. Uno, para eso no hace falta modificar necesariamente la Constitución y dos, lo hemos dicho públicamente el presidente y yo, en verificar nuevos modelos de financiamiento o incluso la disminución del mismo", finalizó.

Va por México votará contra la reforma electoral

FOTO: Archivo

