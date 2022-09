Hoy no circula 1 de septiembre: Qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Inicia el noveno mes del año y afortunadamente no se han presentado contingencias ambientales, por lo que este jueves 1 de septiembre, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el horario de aplicación del Hoy No Circula será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 1 de septiembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 1 de septiembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Nuevo reglamento para parquímetros

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum publicó un nuevo reglamento para el control de estacionamiento en vía pública, con el que buscar regular las zonas de parquímetros de la Ciudad de México.

A través de la gaceta oficial de la ciudad, el documento que consta de 23 páginas señala que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a cargo de Luz Elena González Escobar deberá determinar de manera anual el importe a cobrar por el uso de estacionamiento en vía pública.

Sigue leyendo:

Simulacro Nacional 2022: Cuándo y a qué hora se llevará a cabo en la CDMX