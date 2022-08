A Braulio lo atropellaron hace 6 años, murió en un hospital y por un error del Incifo no localizaron su cuerpo

Fue poco después de las 14:00 horas de este martes 30 de agosto cuando el cuerpo de Braulio Bacilio Caballero dejó lo que durante años fue su hogar antes de partir en una carroza blanca hacia el panteón "Los Rosales", en la zona de Chimalhuacán, Estado de México, en donde finalmente descansarán sus restos. Luego que finalmente su cuerpo fuera entregado el lunes pasado a sus familiares, después de semanas de espera y tras casi seis años de búsqueda para dar con su paradero.

El menor, que este año habría alcanzado la edad de 19, sería sepultado justo el día en que en México se conmemora Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, después de una ceremonia religiosa que sus familiares realizaron en su memoria en lo que durante 13 años fue su hogar. Miguel Bacilio, padre de Braulio, declaró ante los asistentes que acudieron a despedir a Braulio unas palabras a modo de despedida de su hijo:

“Te ganaste el cariño de todas las personas que hoy nos acompañan, no venimos solos, detrás de nosotros hay muchísimas familias que con mucha voluntad y con mucho cariño para ti, nos apoyaron en tu búsqueda (...) te pido como último favor, nos ayudes a encontrar a todos tus hermanos desaparecidos por que no es uno solo, son miles y miles de desaparecidos. Con tu ayuda vamos a ubicarlos a regresarlos a casa, por que no es justo que desaparezcan por que si, por negligencias, por incompetencia de autoridades, ya estas en casa mi niño, te quiero mucho,” declaró Miguel Bacilio.