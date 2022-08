Va por México advierte que presentará recurso de inconstitucionalidad contra reformas

La coalición legislativa de “Va por México” que conforman las fracciones del PAN, PRI y PRD, adelantaron que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en cuanto sea aprobada la iniciativa preferente que se prevé que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregue a la Cámara de Diputados este 1 de septiembre, llamaron a la mayoría a serenarse y a “parar” para resolver una “emergencia nacional” que es la inseguridad en el país.

En conferencia de prensa el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, a nombre de la coalición, recalcó que presentarán acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a cuatro leyes secundarias que se advierte contendrá la iniciativa que el titular del Ejecutivo enviará este jueves a la Cámara de Diputados.

“Por supuesto que adelantamos, no solamente en este tema, en cualquier otro, acto legislativo de la mayoría abusando de esa mayoría en flagrante contradicción con la Constitución ipso facto, para la coalición “Va por México” se recurre a la Suprema Corte de Justicia, así ha sido, evidentemente así va a seguir siendo, insisto, en todos los temas. Ni modo que no cuando sea notoria y flagrante la inconstitucionalidad, no lo denunciemos”, sostuvo el coordinador panista.