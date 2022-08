AMLO desmiente irregularidades en Refinería Olmeca: "nadie hizo negocio con Dos Bocas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la refinería de Dos Bocas, en Tabasco costó entre dos mil y cuatro mil millones de dólares más de lo que habían pensado en un principio porque "faltó presupuestar la construcción de algunos equipos".

“Hubo un incremento en el caso de la refinería, porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto, pero tienen que estar tranquilos y desde luego toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería, que no hay corrupción, que ya no es el tiempo de antes. La responsable de construir la refinería de Dos Bocas, Rocío Nahle, es una mujer íntegra, honesta, porque esto es muy importante”