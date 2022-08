Cuarto informe de AMLO: ¿Cuándo, dónde y a qué hora verlo EN VIVO?

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ya alista su cuarto informe de Gobierno, el cual será entregado el próximo jueves 1 de septiembre al congreso mexicano. Ese mismo día ofrecerá un mensaje transmitido en vivo por diversos medios del país.

Durante la mañana del pasado 29 de agosto, el jefe del Ejecutivo detalló a qué hora será su informe de gobierno, además de aclarar que es una fecha diferente a la que asumió la presidencia.

Como te comentamos, el cuarto informe será el próximo jueves 1 de septiembre y de acuerdo con el presidente López Obrador, este será por la tarde.

El jueves en Palacio Nacional López Obrador, emitirá su mensaje a las 17:00 horas, por lo que no se ofrecerá la conferencia mañanera.

“Va a ser el día primero, pero me equivoqué, no será a las 11, va a ser a las 5 de la tarde y no va a haber mañanera”, comentó ayer Andrés Manuel López Obrador