AMLO: “Ante críticas, mi escudo protector es mi honestidad, mi ángel de la guarda, el pueblo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su honestidad es un escudo protector y el pueblo un ángel de la guarda ante las críticas de adversarios políticos y opositores.

"Acerca las críticas no hay ningún problema de veras, yo tengo un escudo, ya ven que dije ya pasamos de la austeridad republicana a la fase superior que es la pobreza franciscana, y ahora ese es el tema.

Bueno ahora voy a decir otra cosa: mi escudo protector es mi autoridad moral, es mi honestidad, y mi ángel de la guarda es el pueblo, a ver con así las críticos", afirmó el presidente.

AMLO asegura que recibe críticas incluso de Felipe Calderón

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional el jefe del ejecutivo federal señaló que él recibe todas las críticas, entre ellas las del ex presidente Felipe Calderón, y que son parte del proceso de transformación en México.

"Que cada quien esté tranquilo, no procurar preocuparnos, hay que relajarnos, si está uno bien como la conciencia que es el principal tribunal no hay nada que temer, lo importante es eso, ser congruentes, actuar con rectitud, con principios, con ideales, no mentir, no robar, no traicionar, eso es lo más importante, lo demás no es vida", señaló el presidente.

