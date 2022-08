Preparan ley para dotar de recursos al campo de la CDMX

Para que año con año el campo de la Ciudad de México reciba recursos económicos para su atención y conservación, el Gobierno capitalino alista una ley.

Hoy, durante la entrega Certificados Agroecológicos a Productores del Campo de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la iniciativa sería enviada al Congreso local para ser discutida.

Recordó que en la administración anterior sólo se destinaba al campo un monto de 200 millones de pesos al año, sin embargo esta administración ya suma más de 4 mil millones de pesos, mil por cada año.

Reiteró que el apoyo al suelo de conservación es de suma importancia, principalmente por los servicios ambientales que ofrece a la Ciudad de México.

"Si no existiera los bosques de la ciudad, si no existiera la zona agrícola, no habría agua en la Ciudad de México, se irían acabando cada vez más los acuíferos, de por sí sacamos más agua de la que se infiltra; pero si se acabaran los bosques, ya no se infiltraría el agua", señaló.