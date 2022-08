AMLO critica al Poder Judicial: "Debería tener un buen sistema de defensoría de oficio"

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, los jueces han abusado de la figura de la prisión preventiva oficiosa.

Dijo que difiere con Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien defendió eliminar la figura porque afecta más a los pobres.

De nueva cuenta arremetió contra el Poder Judicial por no contar con una buena defensoría de oficio que atienda a los más necesitados además de que el Consejo de la Judicatura no vigila que los juzgadores actúen con rectitud.

Refirió que el máximo tribunal está por analizar eliminar la prisión preventiva oficiosa y deja esa responsabilidad en los jueces, lo que consideró “protección a los jefes de bandas de delincuencia organizada y para que no se olvide, delincuentes de cuello blanco”

-El ministro Arturo Zaldívar ha dicho que se hay un abuso en la utilización de la prisión preventiva oficiosa justificada y asegura que los que más lo están sufriendo las personas de menos recursos, en pobreza extrema porque no tiene acceso a una defensa adecuada, se le planteó.

-Porque el Poder Judicial no los defiende, el Poder Judicial debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería funcionar muy bien que no funciona el Consejo de la Judicatura, acotó

“Les pregunto a ustedes ¿Cuántos jueces, cuantos magistrados, cuántos ministros han ido a la cárcel?, ¿Qué es?, ¿es un poder incorruptible?, ¿es el castillo de la pureza?”, cuestionó.

“Y yo estimo mucho al presidente de la Corte, lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema; además, esto significa pérdida de vidas humanas, no solo de quienes son víctimas”, argumentó.

El presidente recordó que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaino, destacó la detención de José Bernabé Brizuela, alias “la vaca”, presunto líder del cartel Independiente de Sinaloa.

Sin embargo, “el juez con cualquier pretexto, excusa, decide liberarlo, afortunadamente quienes están ahí informan, y es una labor para Rosa Icela (Rodríguez, secretaria de Seguridad), y hay dos o tres órdenes de aprehensión a parte y de delitos graves”.

El 5 de septiembre, se discutirá en la SCJN un proyecto del Ministro Luis María Aguilar para eliminar la obligatoriedad para dictar prisión preventiva oficiosa.

