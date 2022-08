AMLO asegura que Pinabete no será Pasta de Conchos

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió al rescate de los 10 mineros en la mina de Pinabete, en Sabinas, Coahuila porque no sucederá lo de Pasta de Conchos.

Acusó que sus adversarios andan zopiloteando con este caso, además de que nunca se condicionó el rescate por una indemnización.

“La instrucción es que no nos demos por vencidos, no va a suceder lo de Pasta de Conchos que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros. Nosotros no, ahí vamos a estar”