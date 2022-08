Claudia Sheinbaum: Corrupción abonó a la proliferación de ambulancias patito en CDMX

La corrupción en administraciones anteriores abonó a la proliferación de ambulancias patito en la Ciudad de México, señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, después de que inició el operativo de revisión de las ambulancias particulares que operan en la capital del país.

"Estas prácticas se dan por una carencia del servicio público privado, yo creo que desde hace mucho no se hacía este proceso de regularización, con capacitación, que hicimos en el Gobierno de la Ciudad, porque facilitaba que hubieran estas ambulancias y que se permitiera de alguna manera la colusión entre el Gobierno y los privados", sostuvo.

Señaló que existe la denuncia de un servidor público que pertenecía a algún esquema de las ambulancias particulares cuando está fuera de servicio. Además, sostuvo que también hay una revisión de los hospitales coludidos con este tipo de vehículos.

El pasado 22 de agosto fue el primer día del operativo para localizar ambulancias irregulares.

El Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), informó que se detuvieron a dos unidades particulares y una fue llevada al depósito vehicular.

Una de las unidades detenidas portaba una matrícula del Estado de México y correspondía a un vehículo de carga; por lo que se le colocó un candado para evitar que siguiera circulando debido a que no contaba con los elementos para ofrecer el servicio de Atención Médica Prehospitalaria y una grúa la trasladó al depósito.

La segunda unidad fue detenida por la policía de Tránsito debido a que no portaba matrícula para circular y su engomado correspondía a un vehículo particular; sin embargo se le permitió seguir su marcha, ya que trasladaba a un paciente a un hospital del estado de Morelos.

Tras este operativo, las autoridades han notado que las ambulancias particulares no han salido a las calles de la capital del país.

"Siguen sin salir y vamos a seguir, no vamos a dejar de revisar, en todo caso, si ya no salen también se cumplió uno de los objetivos o finalmente el objetivo de que estas ambulancias ya no existieran en la Ciudad", agregó.